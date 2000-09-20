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Раздел: Культура  
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Знаменитый комедийный актер оказался насильником

Знаменитый комедийный актер оказался насильником Более 50 женщин обвинили актера в изнасиловании.

81-летнего актера Билла Косби приговорили к тюремному заключению на срок от трех до десяти лет за изнасилование, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.

"Согласно приговору, Косби проведет не менее трех лет в тюрьме в Пенсильвании, прежде чем он получит право на надзорный выпуск, хотя он может оказаться за решеткой на целых десять лет", - говорится в сообщении.

Во время заключения Косби будет проходить ежемесячное консультирование у врачей. Также его оштрафовали на 25 тыс. долларов.

Билл Косби был известным актером и стэндап-комиком. Его часто называли "отцом Америки". В апреле этого года суд признал Косби виновным в сексуальных домогательствах.

Женщина по имени Андреа Костанд заявила, что в 2004 году Косби изнасиловал ее неподалеку от своего дома, предварительно напоив снотворным. Судебный процесс длился с 2016 года, Косби признали виновным по трем статьям, наказание по каждой из них составляет до 10 лет тюремного заключения.

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После этого более 50 женщин обвинили актера в изнасиловании, однако у большинства обвинений нет судебной перспективы, потому что у преступления истек срок.
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 Теги: Билл Косби, тюрьма

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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