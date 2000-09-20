Раздел: Культура
Джастина Бибера с супругой сфотографировали в Европе
Знаменитости отдыхали в Италии.
24-летний певец Джастин Бибер (Justin Bieber) и 21-летняя модель Хейли Болдуин (Hailey Baldwin) поженились в сентябре. Пара не устраивала церемонию, скромно расписавшись в Нью-Йорке. Эту информацию подтвердил дядя модели - актер Алек Болдуин. По его словам, «они просто пошли и поженились», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Молодожены часто появляются на публике и не скрывают своих чувств. Так, недавно их видели вместе в Лондоне.
А сейчас Джастин и Хейли проводят время в Милане. Модель посетила Неделю моды, а затем они отправились в отель. Для своих итальянских каникул звездная пара выбрала виллу на территории отеля Belmond Hotel Caruso, которая обходится им в $13 тысяч в сутки.
Читайте также: Аль Пачино начал встречаться с молодой актрисой
Также Бибер и Болдуин сняли яхту. Во время морской прогулки их в очередной раз застали папарацци.
24-летний певец Джастин Бибер (Justin Bieber) и 21-летняя модель Хейли Болдуин (Hailey Baldwin) поженились в сентябре. Пара не устраивала церемонию, скромно расписавшись в Нью-Йорке. Эту информацию подтвердил дядя модели - актер Алек Болдуин. По его словам, «они просто пошли и поженились», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Молодожены часто появляются на публике и не скрывают своих чувств. Так, недавно их видели вместе в Лондоне.
А сейчас Джастин и Хейли проводят время в Милане. Модель посетила Неделю моды, а затем они отправились в отель. Для своих итальянских каникул звездная пара выбрала виллу на территории отеля Belmond Hotel Caruso, которая обходится им в $13 тысяч в сутки.
Читайте также: Аль Пачино начал встречаться с молодой актрисой
Также Бибер и Болдуин сняли яхту. Во время морской прогулки их в очередной раз застали папарацци.
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