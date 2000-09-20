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Раздел: Культура  
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Джастина Бибера с супругой сфотографировали в Европе

Джастина Бибера с супругой сфотографировали в Европе Знаменитости отдыхали в Италии.

24-летний певец Джастин Бибер (Justin Bieber) и 21-летняя модель Хейли Болдуин (Hailey Baldwin) поженились в сентябре. Пара не устраивала церемонию, скромно расписавшись в Нью-Йорке. Эту информацию подтвердил дядя модели - актер Алек Болдуин. По его словам, «они просто пошли и поженились», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Молодожены часто появляются на публике и не скрывают своих чувств. Так, недавно их видели вместе в Лондоне.

А сейчас Джастин и Хейли проводят время в Милане. Модель посетила Неделю моды, а затем они отправились в отель. Для своих итальянских каникул звездная пара выбрала виллу на территории отеля Belmond Hotel Caruso, которая обходится им в $13 тысяч в сутки.

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Также Бибер и Болдуин сняли яхту. Во время морской прогулки их в очередной раз застали папарацци.

Джастина Бибера с супругой сфотографировали в Европе


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 Теги: Джастин Бибер, фото

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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