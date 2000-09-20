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Раздел: Культура  
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Трейлер новой части "Людей Икс" появился в Интернете

Трейлер новой части "Людей Икс" появился в Интернете Видеоролик случайно слили в Сеть.

В сети непонятно каким образом попал неопубликованный трейлер фильма «Люди-Икс: Темный Феникс». Как же это произошло никто не комментирует. После презентации трейлера в Санкт-Петербурге, видео непонятным образом появилось в Интернете, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.

На данном этапе ролик активно пытаются заблокировать на всех сайтах, которые его разместили. Но видео до сих пор остается активным на некоторых площадках. Официальный выход трейлера запланирован через 3 дня.

Картина «Люди-Икс: Темный Феникс» режиссера Саймона Кинберга снята по мотивам комиксов Marvel.

Фильм расскажет о юности Феникс, становлении героини. Джин Грей начинает развивать в себе невероятные возможности, которые терзают её и превращают в Тёмного Феникса. Теперь Людям Икс предстоит решить, что важнее - жизнь члена команды или жизни всех людей, живущих на Земле.

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В ленте мы увидим таких актеров как: Дженнифер Лоуренс, Тай Шеридан, Джессика Честейн, Оливия Мунн, Джеймс МакЭвой, Майкл Фассбендер, Софи Тернер, Ивэн Питерс, Николас Холт, Эван Йоникит. Выход картины на экраны кинотеатров планируется 14 февраля 2019 года.

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 Теги: Люди Икс, трейлер

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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