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Раздел: Культура  
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Ирина Шейк поделилась откровенным фото в шелковом пеньюаре

Ирина Шейк поделилась откровенным фото в шелковом пеньюареЗвезда выглядит очень обольстительно.

Популярная российская модель Ирина Шейк поделилась с фанатами пикантным фото.

Звезда опубликовала кадр в сети, передает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.

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Более 320 000 пользователей сети поставили фото лайк.

Ирина Шейк поделилась откровенным фото в шелковом пеньюаре
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 Теги: Ирина Шейк, в нижнем белье

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Сегодня, 09:45 » Автор: Ирина Шевченко
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