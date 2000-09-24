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Раздел: Культура  
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13-летняя дочь Оли Поляковой украсила обложку модного глянца

13-летняя дочь Оли Поляковой украсила обложку модного глянцаМаша Полякова стала главной героиней модного журнала для девочек.

Ранее 13-летняя дочь Ольги Поляковой уже успела засветиться в нескольких телешоу. Теперь дело дошло и до обложки журнала.

Маша стала героиней модного подросткового журнала "Юная леди", пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Соответствующий снимок Оля Полякова выложила на своем аккаунте в Instagram.

"Моя гордость, моя @mashapolyakova стала главной героиней октябрьского номера журнала для девочек "Юная леди". Поздравляю тебя с первой "личной" обложкой! Поддерживаю твои стремления и радуюсь твоим успехам, ты красавица",- подписала снимок Оля.

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Пользователи Instagram отметили, что Маша очень похожа на маму и поздравили девочку с таким достижением.

13-летняя дочь Оли Поляковой украсила обложку модного глянца
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 Теги: дочь Оли Поляковой, обложка журнала

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Сегодня, 11:12 » Автор: Ирина Шевченко
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