Раздел: Культура
13-летняя дочь Оли Поляковой украсила обложку модного глянца
Маша Полякова стала главной героиней модного журнала для девочек.
Ранее 13-летняя дочь Ольги Поляковой уже успела засветиться в нескольких телешоу. Теперь дело дошло и до обложки журнала.
Маша стала героиней модного подросткового журнала "Юная леди", пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Соответствующий снимок Оля Полякова выложила на своем аккаунте в Instagram.
"Моя гордость, моя @mashapolyakova стала главной героиней октябрьского номера журнала для девочек "Юная леди". Поздравляю тебя с первой "личной" обложкой! Поддерживаю твои стремления и радуюсь твоим успехам, ты красавица",- подписала снимок Оля.
Читайте также: Loboda украсила обложку модного глянца
Пользователи Instagram отметили, что Маша очень похожа на маму и поздравили девочку с таким достижением.
Ранее 13-летняя дочь Ольги Поляковой уже успела засветиться в нескольких телешоу. Теперь дело дошло и до обложки журнала.
Маша стала героиней модного подросткового журнала "Юная леди", пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Соответствующий снимок Оля Полякова выложила на своем аккаунте в Instagram.
"Моя гордость, моя @mashapolyakova стала главной героиней октябрьского номера журнала для девочек "Юная леди". Поздравляю тебя с первой "личной" обложкой! Поддерживаю твои стремления и радуюсь твоим успехам, ты красавица",- подписала снимок Оля.
Читайте также: Loboda украсила обложку модного глянца
Пользователи Instagram отметили, что Маша очень похожа на маму и поздравили девочку с таким достижением.
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