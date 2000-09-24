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Раздел: Культура  
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Знаменитую голливудскую актрису заподозрили в "пластике"

Знаменитую голливудскую актрису заподозрили в "пластике"Эмбер Херд выступила на саммите Social Good Summit.

Бывшая жена Джонни Деппа приняла участие в саммите Social Good Summit, организованном в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

32-летняя знаменитость выступила перед публикой, затронув острые социальные проблемы в мире. В своей речи Херд отметила, что этот саммит - лучшее место для обнародования партнерства актрисы с Советом по правам человека ООН.

На мероприятие, которое прошло в отеле Pierre, Эмбер приехала в черном платье с глубоким V-образным вырезом на декольте и лаковых туфлях-лодочках на каблуках. Из украшений звезда надела только серьги, макияж сделала в бронзовых оттенках, а волосы покрасила в новый цвет и аккуратно уложила.

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Выглядела звезда хорошо, но вот поклонники в Сети обсуждают, как изменилось лицо актрисы за последнее время. Говорят, Херд слегка увеличила губы и ее скулы теперь выглядят не так, как раньше. Что скажете?

Знаменитую голливудскую актрису заподозрили в "пластике"
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 Теги: Эмбер Херд, увеличение губ

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Сегодня, 12:39 » Автор: Ирина Шевченко
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