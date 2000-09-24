Раздел: Культура
Знаменитую голливудскую актрису заподозрили в "пластике"
Эмбер Херд выступила на саммите Social Good Summit.
Бывшая жена Джонни Деппа приняла участие в саммите Social Good Summit, организованном в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
32-летняя знаменитость выступила перед публикой, затронув острые социальные проблемы в мире. В своей речи Херд отметила, что этот саммит - лучшее место для обнародования партнерства актрисы с Советом по правам человека ООН.
На мероприятие, которое прошло в отеле Pierre, Эмбер приехала в черном платье с глубоким V-образным вырезом на декольте и лаковых туфлях-лодочках на каблуках. Из украшений звезда надела только серьги, макияж сделала в бронзовых оттенках, а волосы покрасила в новый цвет и аккуратно уложила.
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Выглядела звезда хорошо, но вот поклонники в Сети обсуждают, как изменилось лицо актрисы за последнее время. Говорят, Херд слегка увеличила губы и ее скулы теперь выглядят не так, как раньше. Что скажете?
Бывшая жена Джонни Деппа приняла участие в саммите Social Good Summit, организованном в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
32-летняя знаменитость выступила перед публикой, затронув острые социальные проблемы в мире. В своей речи Херд отметила, что этот саммит - лучшее место для обнародования партнерства актрисы с Советом по правам человека ООН.
На мероприятие, которое прошло в отеле Pierre, Эмбер приехала в черном платье с глубоким V-образным вырезом на декольте и лаковых туфлях-лодочках на каблуках. Из украшений звезда надела только серьги, макияж сделала в бронзовых оттенках, а волосы покрасила в новый цвет и аккуратно уложила.
Читайте также: Ани Лорак заподозрили в пластике
Выглядела звезда хорошо, но вот поклонники в Сети обсуждают, как изменилось лицо актрисы за последнее время. Говорят, Херд слегка увеличила губы и ее скулы теперь выглядят не так, как раньше. Что скажете?
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