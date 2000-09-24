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Стивен Сигал удивил неожиданным заявлением

Стивен Сигал удивил неожиданным заявлениемАктер выразил желание стать губернатором Приморского края.

Голливудский актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал заявил, что хотел бы стать губернатором Приморского края РФ.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

“Я хочу изучать Приморский край, видеть больше и стать вашим губернатором”, - сказал Сигал на встрече со зрителями во Владивостоке в рамках кинофестиваля “Меридианы Тихого”, отвечая на вопрос, не хочет ли он возглавить Приморский край.

Согласно избирательному кодексу Приморского края и федеральным законом, губернатором не может стать гражданин РФ, “имеющий гражданство иностранного государства или вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства”, пишет издание.

Сигал, кроме российского, имеет также гражданство США (по рождению) и Сербии (получено в январе 2016 года).

Отметим, в Приморском крае вопрос о том, кто будет следующим губернатором, стал актуальным после отмены итогов выборов губернатора, которые прошли в начале сентября.

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Новые выборы должны состояться не позднее 16 декабря.
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 Теги: Стивен Сигал, губернатор России

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Сегодня, 14:06 » Автор: Ирина Шевченко
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