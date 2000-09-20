Раздел: Культура
49-летняя Джей Ло впечатлила накачанным телом
Певица удивила мощным бицепсом.
49-летняя американская певица, актриса и продюсер Дженнифер Лопес, известная своей страстью к спорту и здоровому образу жизни, продемонстрировала результаты своих напряженных тренировок.
В этот раз Дженнифер продемонстрировала накачанные руки, опубликовав яркую фотографию на своей странице в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на proman.
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«Чувствую себя суперженщиной после вечернего шоу, - подписала фото Лопес. – Когда я начинала этот тур, понимала, что 15 выступлений за 27 дней это много. Но я обещала себе, что стану еще сильнее после этого. Я буду работать и буду в своей лучшей форме в моей жизни. Были моменты, когда я уставала, мне приходилось вписывать тренировки в свой график и заниматься там, где была возможность. Но сейчас у меня действительно много эмоций. Я чувствую себя сильной, счастливой и благодарной».
49-летняя американская певица, актриса и продюсер Дженнифер Лопес, известная своей страстью к спорту и здоровому образу жизни, продемонстрировала результаты своих напряженных тренировок.
В этот раз Дженнифер продемонстрировала накачанные руки, опубликовав яркую фотографию на своей странице в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на proman.
Читайте также: Украинский комик удивил накачанным телом
«Чувствую себя суперженщиной после вечернего шоу, - подписала фото Лопес. – Когда я начинала этот тур, понимала, что 15 выступлений за 27 дней это много. Но я обещала себе, что стану еще сильнее после этого. Я буду работать и буду в своей лучшей форме в моей жизни. Были моменты, когда я уставала, мне приходилось вписывать тренировки в свой график и заниматься там, где была возможность. Но сейчас у меня действительно много эмоций. Я чувствую себя сильной, счастливой и благодарной».
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