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49-летняя Джей Ло впечатлила накачанным телом

49-летняя Джей Ло впечатлила накачанным теломПевица удивила мощным бицепсом.

49-летняя американская певица, актриса и продюсер Дженнифер Лопес, известная своей страстью к спорту и здоровому образу жизни, продемонстрировала результаты своих напряженных тренировок.

В этот раз Дженнифер продемонстрировала накачанные руки, опубликовав яркую фотографию на своей странице в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на proman.

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«Чувствую себя суперженщиной после вечернего шоу, - подписала фото Лопес. – Когда я начинала этот тур, понимала, что 15 выступлений за 27 дней это много. Но я обещала себе, что стану еще сильнее после этого. Я буду работать и буду в своей лучшей форме в моей жизни. Были моменты, когда я уставала, мне приходилось вписывать тренировки в свой график и заниматься там, где была возможность. Но сейчас у меня действительно много эмоций. Я чувствую себя сильной, счастливой и благодарной».

49-летняя Джей Ло впечатлила накачанным телом
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 Теги: Дженнифер Лопес, спортивная фигура

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Сегодня, 15:48 » Автор: Ирина Шевченко
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