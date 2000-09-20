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Раздел: Культура  
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В Москве экстренно госпитализировали знаменитую советскую актрису

В Москве экстренно госпитализировали знаменитую советскую актрисуУ 78-летней Галины Польских возникли проблемы с сердцем.

Одна из самых популярных актрис советского кино Галина Польских была экстренно госпитализирована в одну из больниц Москвы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политека.

У 78-летней Польских возникли проблемы с сердцем и ей предстоит пройти обследование, чтобы установить точный диагноз.

Галина Польских является актрисой из так называемой «старой гвардии» советского кино. Не только старшее поколение, но и современная молодежь могла не раз видеть Польских на экранах.

Достаточно вспомнить милые и добрые комедии «Суета сует», «Человек с бульвара Капуцинов», «По семейным обстоятельствам», чтобы понять о какой актрисе идет речь.

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Всего фильмография актрисы насчитывает 152 картины.
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 Теги: Галина Польских, госпитализация

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Сегодня, 17:12 » Автор: Ирина Шевченко
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