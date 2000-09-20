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Раздел: Культура  
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Джамала показала, как выглядела в детстве

Джамала показала, как выглядела в детствеПевица подшутила над поклонниками, опубликовав забавный снимок.

Недавно известная украинская певица, народная артистка Украины Джамала порадовала поклонников новым семейным снимком. На своей странице в Instagram она разместила фото с мужем Сеит-Бекиром и сыном Эмир-Рахманом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

После этого снимка артистку поклонники буквально завалили просьбами показать лицо ее сына Эмира-Рахмана. Певица пошла на уступки и опубликовала в своем микроблоге фото малыша.

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Однако, как оказалось, снимок черно-белый и уж никак не похож на современный. Действительно, артистка пошутила и на фото запечатлена сама Джамала в детстве. Поклонники весьма тепло отнеслись к такой шутке певице.

Джамала показала, как выглядела в детстве
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 Теги: Джамала, в детстве

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Сегодня, 18:33 » Автор: Ирина Шевченко
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