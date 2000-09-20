Раздел: Культура
Джамала показала, как выглядела в детстве
Певица подшутила над поклонниками, опубликовав забавный снимок.
Недавно известная украинская певица, народная артистка Украины Джамала порадовала поклонников новым семейным снимком. На своей странице в Instagram она разместила фото с мужем Сеит-Бекиром и сыном Эмир-Рахманом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
После этого снимка артистку поклонники буквально завалили просьбами показать лицо ее сына Эмира-Рахмана. Певица пошла на уступки и опубликовала в своем микроблоге фото малыша.
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Однако, как оказалось, снимок черно-белый и уж никак не похож на современный. Действительно, артистка пошутила и на фото запечатлена сама Джамала в детстве. Поклонники весьма тепло отнеслись к такой шутке певице.
Недавно известная украинская певица, народная артистка Украины Джамала порадовала поклонников новым семейным снимком. На своей странице в Instagram она разместила фото с мужем Сеит-Бекиром и сыном Эмир-Рахманом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
После этого снимка артистку поклонники буквально завалили просьбами показать лицо ее сына Эмира-Рахмана. Певица пошла на уступки и опубликовала в своем микроблоге фото малыша.
Читайте также: Белла Хадид показала, как выглядела в детстве
Однако, как оказалось, снимок черно-белый и уж никак не похож на современный. Действительно, артистка пошутила и на фото запечатлена сама Джамала в детстве. Поклонники весьма тепло отнеслись к такой шутке певице.
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