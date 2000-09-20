Раздел: Культура
Звезда "Трансформеров" разводится с женой
Неизвестно, что стало причиной разрыва.
32-летний актер Шая Лабаф, сыгравший главную роль в фильме "Трансформеры", решил подать на развод.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
После почти 2 лет супружеской жизни Шайа Лабаф решил расторгнуть брак с 24-летней Мией Гот, заключенный в Лас-Вегасе. До женитьбы актеры долгое время дружили, а позже начали встречаться. В одном из интервью после свадьбы Шайа Лабаф признался, что лучшей девушки не встречал.
Брак – это единственное, где я не "налажал". Я никогда не встречал такого человека, как она,– говорил когда-то Шая Лабаф.
Пока неизвестно, что стало причиной разрыва отношений двух актеров. Сам Шая Лабаф не комментирует информации о разводе, зато официальное заявление сделали его представители.
Читайте также: СМИ: сын Трампа разводится с женой
"Шая и Мия подали на развод. Они разводятся друзьями, а других деталей, касающихся бракоразводного процесса, не хотят афишировать", – говорится в заявлении.
32-летний актер Шая Лабаф, сыгравший главную роль в фильме "Трансформеры", решил подать на развод.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
После почти 2 лет супружеской жизни Шайа Лабаф решил расторгнуть брак с 24-летней Мией Гот, заключенный в Лас-Вегасе. До женитьбы актеры долгое время дружили, а позже начали встречаться. В одном из интервью после свадьбы Шайа Лабаф признался, что лучшей девушки не встречал.
Брак – это единственное, где я не "налажал". Я никогда не встречал такого человека, как она,– говорил когда-то Шая Лабаф.
Пока неизвестно, что стало причиной разрыва отношений двух актеров. Сам Шая Лабаф не комментирует информации о разводе, зато официальное заявление сделали его представители.
Читайте также: СМИ: сын Трампа разводится с женой
"Шая и Мия подали на развод. Они разводятся друзьями, а других деталей, касающихся бракоразводного процесса, не хотят афишировать", – говорится в заявлении.
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