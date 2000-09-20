Звезда "Трансформеров" разводится с женой

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Недавно стало известно, что популярный российский актер Александр Балуев развелся со своей супругой. Причиной разрыва стала работа артиста. Развод Александра Балуева и его супруги Марии произошел еще в прошлом году, однако известие об этом событии появилось лишь сейчас.