Раздел: Культура
Украинская звезда посетила показ Dior
Первые знаменитости мира "слетелись" из других уголков мира.
Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко является частым гостем на различных модных событиях и светских мероприятиях. Одним из таких стал показ французского дома моды Dior в Париже.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
25 сентября стартовала последняя в сезоне Неделя моды в Париже, которая продлится до 3 октября. В рамках модного события первые знаменитости мира "слетелись" из других уголков мира, чтобы увидеть кутюрные коллекции элитных брендов.
Актриса Ольга Куриленко, которая стала звездой премьерных фильмов "Агент Джонни Инглиш: Новая миссия" и "Мара" (оба фильма с 20 сентября), посетила показ Dior. На мероприятие женщина надела все от модного бренда: длинное полупрозрачное платье с корсетом, пиджак, сапоги в сетку и маленькую сумочку.
Читайте также: Кира Найтли пришла в парижский лес на модный показ
Кроме Ольги Куриленко модное событие посетили Блейк Лайвли, Кьяра Ферраньи, Оливия Палермо и другие.
Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко является частым гостем на различных модных событиях и светских мероприятиях. Одним из таких стал показ французского дома моды Dior в Париже.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
25 сентября стартовала последняя в сезоне Неделя моды в Париже, которая продлится до 3 октября. В рамках модного события первые знаменитости мира "слетелись" из других уголков мира, чтобы увидеть кутюрные коллекции элитных брендов.
Актриса Ольга Куриленко, которая стала звездой премьерных фильмов "Агент Джонни Инглиш: Новая миссия" и "Мара" (оба фильма с 20 сентября), посетила показ Dior. На мероприятие женщина надела все от модного бренда: длинное полупрозрачное платье с корсетом, пиджак, сапоги в сетку и маленькую сумочку.
Читайте также: Кира Найтли пришла в парижский лес на модный показ
Кроме Ольги Куриленко модное событие посетили Блейк Лайвли, Кьяра Ферраньи, Оливия Палермо и другие.
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