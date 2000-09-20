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Раздел: Культура  
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Украинская звезда посетила показ Dior

Украинская звезда посетила показ DiorПервые знаменитости мира "слетелись" из других уголков мира.

Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко является частым гостем на различных модных событиях и светских мероприятиях. Одним из таких стал показ французского дома моды Dior в Париже.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

25 сентября стартовала последняя в сезоне Неделя моды в Париже, которая продлится до 3 октября. В рамках модного события первые знаменитости мира "слетелись" из других уголков мира, чтобы увидеть кутюрные коллекции элитных брендов.

Актриса Ольга Куриленко, которая стала звездой премьерных фильмов "Агент Джонни Инглиш: Новая миссия" и "Мара" (оба фильма с 20 сентября), посетила показ Dior. На мероприятие женщина надела все от модного бренда: длинное полупрозрачное платье с корсетом, пиджак, сапоги в сетку и маленькую сумочку.

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Кроме Ольги Куриленко модное событие посетили Блейк Лайвли, Кьяра Ферраньи, Оливия Палермо и другие.


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 Теги: Dior, Куриленко

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Сегодня, 20:08 » Автор: Едгар Букмирза
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