Раздел: Культура
Кайли Дженнер обвинила сестру в общении с ее экс-бойфрендом
Бывший Кайли плохо себя с ней повел.
Кайли обвинила сестру в тайном общении с ее бывшим бойфрендом, который при расставании повел себя отнюдь не по-джентельменски. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.
Недавно владелица собственного косметического бренда Кайли Дженнер и ее старшая сестра светская львица Ким Кардашьян посетили концерт Бейонсе и Jay-Z в Пасадене. Во время перерыва они случайно встретили бывшего возлюбленного Кайли рэпера Tyga.
Кайли Дженнер обвинила Кардашьян в поддержке дружеских отношений с рэпером, с учетом того, что после расставания он публично оскорбил Кайли. 20-летняя девушка поссорилась с Ким, ведь сама не поддерживает связи и дружеских отношений с экс-бойфрендом и ожидала поддержки от самых близких людей.
Читайте также: Сердце Кайли Дженнер снова свободно
Сейчас Кайли Дженнер находится в отношениях с Тревисом Скоттом и у пары недавно родилась очаровательная дочь Сторми.
Кайли обвинила сестру в тайном общении с ее бывшим бойфрендом, который при расставании повел себя отнюдь не по-джентельменски. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.
Недавно владелица собственного косметического бренда Кайли Дженнер и ее старшая сестра светская львица Ким Кардашьян посетили концерт Бейонсе и Jay-Z в Пасадене. Во время перерыва они случайно встретили бывшего возлюбленного Кайли рэпера Tyga.
Кайли Дженнер обвинила Кардашьян в поддержке дружеских отношений с рэпером, с учетом того, что после расставания он публично оскорбил Кайли. 20-летняя девушка поссорилась с Ким, ведь сама не поддерживает связи и дружеских отношений с экс-бойфрендом и ожидала поддержки от самых близких людей.
Читайте также: Сердце Кайли Дженнер снова свободно
Сейчас Кайли Дженнер находится в отношениях с Тревисом Скоттом и у пары недавно родилась очаровательная дочь Сторми.
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