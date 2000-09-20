Кайли Дженнер обвинила сестру в общении с ее экс-бойфрендом

Бывший Кайли плохо себя с ней повел.



Кайли обвинила сестру в тайном общении с ее бывшим бойфрендом, который при расставании повел себя отнюдь не по-джентельменски. Об этом пишет



Недавно владелица собственного косметического бренда Кайли Дженнер и ее старшая сестра светская львица Ким Кардашьян посетили концерт Бейонсе и Jay-Z в Пасадене. Во время перерыва они случайно встретили бывшего возлюбленного Кайли рэпера Tyga.



Кайли Дженнер обвинила Кардашьян в поддержке дружеских отношений с рэпером, с учетом того, что после расставания он публично оскорбил Кайли. 20-летняя девушка поссорилась с Ким, ведь сама не поддерживает связи и дружеских отношений с экс-бойфрендом и ожидала поддержки от самых близких людей.



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Сейчас Кайли Дженнер находится в отношениях с Тревисом Скоттом и у пары недавно родилась очаровательная дочь Сторми. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Кайли обвинила сестру в тайном общении с ее бывшим бойфрендом, который при расставании повел себя отнюдь не по-джентельменски. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka Недавно владелица собственного косметического бренда Кайли Дженнер и ее старшая сестра светская львица Ким Кардашьян посетили концерт Бейонсе и Jay-Z в Пасадене. Во время перерыва они случайно встретили бывшего возлюбленного Кайли рэпера Tyga.Кайли Дженнер обвинила Кардашьян в поддержке дружеских отношений с рэпером, с учетом того, что после расставания он публично оскорбил Кайли. 20-летняя девушка поссорилась с Ким, ведь сама не поддерживает связи и дружеских отношений с экс-бойфрендом и ожидала поддержки от самых близких людей.Сейчас Кайли Дженнер находится в отношениях с Тревисом Скоттом и у пары недавно родилась очаровательная дочь Сторми.





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