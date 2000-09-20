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Известного актера посадили за решетку

Известного актера посадили за решеткуБилл Косби признал себя виновным.

Американский юморист и актер Билл Косби сядет за решетку минимум на 3 года. Такой приговор вынесли судьи США во вторник, 25 сентября.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Как сообщает The Hollywood Reporter, преступление актер совершил в 2004 году. Билл Косби изнасиловал бывшую сотрудницу Темпльского университета Андреа Констад. Актер входил в попечительский совет заведения, поэтому часто наведывался в его главный корпус. Косби, по словам жертвы, пригласил женщину в свое поместье во Флориде, где подсыпал снотворное и изнасиловал ее.

После огласки к правоохранителям обратились еще 15 жертв сексуальных домогательств. Среди них была несовершеннолетняя Джуди Худ, которую актер изнасиловал в 1974 году. Сам Билл Косби признал себя виновным в преступлениях и откровенно признался, что подсыпал своим жертвам наркотики.

На протяжении десятилетий актеру удавалось скрывать свое истинное "я" и не отбывать наказания за совершенные преступления, прикрываясь славой. Но теперь Билл Косби предстал перед судом, поэтому его ждет тюрьма,– заявил на пресс-конференции прокурор Кевин Стил.

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Судьи пока не определились, какой срок наказания будет отбывать актер. Минимальный срок заключения за это преступление составляет от 3 до 10 лет. Адвокаты жертв настаивают, чтобы Билл Косби пробыл за решеткой не менее 5 лет. Кроме этого, мужчина выплатит штраф в 25 тысяч долларов и даже после освобождения из тюрьмы будет проходить терапию у психолога.

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 Теги: актер, тюрьма

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Сегодня, 23:34 » Автор: Едгар Букмирза
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