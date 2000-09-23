Настя Каменских и Потап поделились новым общим снимком

Похожие новости по теме

Настя и Потап вместе провели свои дни рождения.

Настя поделилась в Инстаграме свежим совместным селфи с Потапом.

Певица вместе со своим коллегой Потапом гастролируют по США и заодно отмечают свои дни рождения.

Поклонники певицы до сих пор гадают, находятся ли партнеры по сцене в романтических отношениях.