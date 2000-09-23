Раздел: Культура
Настя Каменских и Потап поделились новым общим снимком
Творческая пара сфотографировалась в США.
Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, поделилась с поклонниками совместным фото с рэпером и продюсером Алексеем Потапенко (Потапом), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Снимок, который артистка опубликовала в своем Instagram, был сделан в Майами.
Фанаты звезды в комментариях называют артистов "сладкой парочкой".
nikolaevich2793 Сладкая парочка "Твикс"
irinka_irinka_85 Малыша не хватает между вами
mamedova5048 Перестали прятаться молодцы.люблю вас
borodinaolga909 сладкая парочка
alenakolomoichenko И все-таки они вместе!)
milentevadi Наконец то вместе
allaivashenko8 Наконец то фото вдвоем, давай выкладывай побольше...
Читайте также: Анджелина Джоли примерила необычный образ
Отметим, что слухи о любовных отношениях между Потапом и Настей ходят уже давно, но артисты не разглашают подробности своей личной жизни.
Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, поделилась с поклонниками совместным фото с рэпером и продюсером Алексеем Потапенко (Потапом), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Снимок, который артистка опубликовала в своем Instagram, был сделан в Майами.
Фанаты звезды в комментариях называют артистов "сладкой парочкой".
nikolaevich2793 Сладкая парочка "Твикс"
irinka_irinka_85 Малыша не хватает между вами
mamedova5048 Перестали прятаться молодцы.люблю вас
borodinaolga909 сладкая парочка
alenakolomoichenko И все-таки они вместе!)
milentevadi Наконец то вместе
allaivashenko8 Наконец то фото вдвоем, давай выкладывай побольше...
Читайте также: Анджелина Джоли примерила необычный образ
Отметим, что слухи о любовных отношениях между Потапом и Настей ходят уже давно, но артисты не разглашают подробности своей личной жизни.
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