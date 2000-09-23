Раздел: Культура
Леди Гага очаровала поклонников своим новым образом
В новом платье от Givenchy она была похожа на Снежную королеву.
Певица Леди Гага блеснула на красной дорожке на очередной премьере фильма Брэдли Купера «Рождение звезды» - на этот раз в Лос-Анджелесе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
32-летняя певица поразила гостей, фотографов и поклонников сияющим кутюрным нарядом Givenchy, от которого буквально невозможно оторвать взгляд. Макси-платье дизайнеры дополнили плащом с гигантским шлейфом и воротничком как у Снежной королевы, и если у кого-то еще оставались сомнения в том, что Леди Гага родом из сказки, вчера они были развеяны.
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Наряд Леди Гага дополнила классической красной помадой, серебряными тенями и простой укладкой волнами.
Певица Леди Гага блеснула на красной дорожке на очередной премьере фильма Брэдли Купера «Рождение звезды» - на этот раз в Лос-Анджелесе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
32-летняя певица поразила гостей, фотографов и поклонников сияющим кутюрным нарядом Givenchy, от которого буквально невозможно оторвать взгляд. Макси-платье дизайнеры дополнили плащом с гигантским шлейфом и воротничком как у Снежной королевы, и если у кого-то еще оставались сомнения в том, что Леди Гага родом из сказки, вчера они были развеяны.
Читайте также: Настя Каменских и Потап поделились новым общим снимком
Наряд Леди Гага дополнила классической красной помадой, серебряными тенями и простой укладкой волнами.
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