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Раздел: Культура  
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Леди Гага очаровала поклонников своим новым образом

Леди Гага очаровала поклонников своим новым образом В новом платье от Givenchy она была похожа на Снежную королеву.

Певица Леди Гага блеснула на красной дорожке на очередной премьере фильма Брэдли Купера «Рождение звезды» - на этот раз в Лос-Анджелесе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

32-летняя певица поразила гостей, фотографов и поклонников сияющим кутюрным нарядом Givenchy, от которого буквально невозможно оторвать взгляд. Макси-платье дизайнеры дополнили плащом с гигантским шлейфом и воротничком как у Снежной королевы, и если у кого-то еще оставались сомнения в том, что Леди Гага родом из сказки, вчера они были развеяны.

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Наряд Леди Гага дополнила классической красной помадой, серебряными тенями и простой укладкой волнами.

Леди Гага очаровала поклонников своим новым образом
Леди Гага очаровала поклонников своим новым образом
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 Теги: Леди Гага, платье

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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