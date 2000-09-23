Раздел: Культура
Актриса из популярного сериала прокомментировала его закрытие
Новость стала для исполнительницы роли неожиданностью.
Кейли Куоко испытала настоящее потрясение, узнав о том, что чрезвычайно популярный сериал «Теория большого взрыва», в котором она играла одну из главных ролей, решили закрыть, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
«Мое сердце было совершенно разбито. Я так расстроилась… Ведь я думала, что мы будем снимать наше шоу ещё лет 20. Мне так не хотелось верить в то, что всё кончено. Я до последнего момента надеялась, что это сообщение окажется чьей-то неудачной шуткой», - рассказала 36-летняя актриса. Но нет: нынешний, 12-й по счету, сезон «Теории…» станет последним.
Реакцию Кейли в полной мере разделяют все её коллеги по сериалу, включая Джима Парсонса и Джонни Галэки. Все они выразили свое разочарование и огорчение. К их сожалению, создатели телешоу не собираются отступать от принятого решения. Хотя изначально ходили слухи о том, что, возможно, будет создан спин-офф - боковое ответвление сюжета «Теории…», продюсер шоу Чак Лорр опроверг возможность такого развития событий.
Куоко остается утешаться только тем, что у нее хотя бы наладилась личная жизнь. Этим летом актриса вышла замуж во второй раз: она стала законной супругой своего бойфренда Карла Кука. Актриса и её любимый сыграли свадьбу в Сан-Диего. Кук и Куоко обменялись клятвами в присутствии близких друзей и членов семьи. Первым снимком со свадьбы Кейли поделилась в соцсети, подписав его коротко: «Официально!» На фото молодожены были запечатлены вскоре после завершения романтической церемонии.
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До знакомства с Куком Куоко успела побывать замужем за Райаном Свитингом. Однако этот брак оказался очень неудачным и недолгим, а бракоразводный процесс растянулся почти на год. Причем Свитинг не скрывал своего намерения отсудить у Куко как можно больше. К счастью, Кейли удалось спасти свое состояние.
Кейли Куоко испытала настоящее потрясение, узнав о том, что чрезвычайно популярный сериал «Теория большого взрыва», в котором она играла одну из главных ролей, решили закрыть, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
«Мое сердце было совершенно разбито. Я так расстроилась… Ведь я думала, что мы будем снимать наше шоу ещё лет 20. Мне так не хотелось верить в то, что всё кончено. Я до последнего момента надеялась, что это сообщение окажется чьей-то неудачной шуткой», - рассказала 36-летняя актриса. Но нет: нынешний, 12-й по счету, сезон «Теории…» станет последним.
Реакцию Кейли в полной мере разделяют все её коллеги по сериалу, включая Джима Парсонса и Джонни Галэки. Все они выразили свое разочарование и огорчение. К их сожалению, создатели телешоу не собираются отступать от принятого решения. Хотя изначально ходили слухи о том, что, возможно, будет создан спин-офф - боковое ответвление сюжета «Теории…», продюсер шоу Чак Лорр опроверг возможность такого развития событий.
Куоко остается утешаться только тем, что у нее хотя бы наладилась личная жизнь. Этим летом актриса вышла замуж во второй раз: она стала законной супругой своего бойфренда Карла Кука. Актриса и её любимый сыграли свадьбу в Сан-Диего. Кук и Куоко обменялись клятвами в присутствии близких друзей и членов семьи. Первым снимком со свадьбы Кейли поделилась в соцсети, подписав его коротко: «Официально!» На фото молодожены были запечатлены вскоре после завершения романтической церемонии.
Читайте также: Инсайдер рассказал о беременности Виктории Бекхэм
До знакомства с Куком Куоко успела побывать замужем за Райаном Свитингом. Однако этот брак оказался очень неудачным и недолгим, а бракоразводный процесс растянулся почти на год. Причем Свитинг не скрывал своего намерения отсудить у Куко как можно больше. К счастью, Кейли удалось спасти свое состояние.
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