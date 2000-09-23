» » Актриса из популярного сериала прокомментировала его закрытие
Раздел: Культура  
0

Актриса из популярного сериала прокомментировала его закрытие

Актриса из популярного сериала прокомментировала его закрытие Новость стала для исполнительницы роли неожиданностью.

Кейли Куоко испытала настоящее потрясение, узнав о том, что чрезвычайно популярный сериал «Теория большого взрыва», в котором она играла одну из главных ролей, решили закрыть, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

«Мое сердце было совершенно разбито. Я так расстроилась… Ведь я думала, что мы будем снимать наше шоу ещё лет 20. Мне так не хотелось верить в то, что всё кончено. Я до последнего момента надеялась, что это сообщение окажется чьей-то неудачной шуткой», - рассказала 36-летняя актриса. Но нет: нынешний, 12-й по счету, сезон «Теории…» станет последним.

Реакцию Кейли в полной мере разделяют все её коллеги по сериалу, включая Джима Парсонса и Джонни Галэки. Все они выразили свое разочарование и огорчение. К их сожалению, создатели телешоу не собираются отступать от принятого решения. Хотя изначально ходили слухи о том, что, возможно, будет создан спин-офф - боковое ответвление сюжета «Теории…», продюсер шоу Чак Лорр опроверг возможность такого развития событий.

Куоко остается утешаться только тем, что у нее хотя бы наладилась личная жизнь. Этим летом актриса вышла замуж во второй раз: она стала законной супругой своего бойфренда Карла Кука. Актриса и её любимый сыграли свадьбу в Сан-Диего. Кук и Куоко обменялись клятвами в присутствии близких друзей и членов семьи. Первым снимком со свадьбы Кейли поделилась в соцсети, подписав его коротко: «Официально!» На фото молодожены были запечатлены вскоре после завершения романтической церемонии.

Читайте также: Инсайдер рассказал о беременности Виктории Бекхэм

До знакомства с Куком Куоко успела побывать замужем за Райаном Свитингом. Однако этот брак оказался очень неудачным и недолгим, а бракоразводный процесс растянулся почти на год. Причем Свитинг не скрывал своего намерения отсудить у Куко как можно больше. К счастью, Кейли удалось спасти свое состояние.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Кейли Куоко, сериал

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
     132
     0

Похожие новости по теме

Кейли Куоко госпитализировали сразу после свадьбы Кейли Куоко госпитализировали сразу после свадьбы

Одна из самых высокооплачиваемых актрис телешоу в США, 32-летняя Кейли Куоко разместила соответствующие фото в своей социальной сети.

Звезда культового сериала вышла замуж Звезда культового сериала вышла замуж

Кейли Куоко и Карл Кук сыграли свадьбу.

Звезда «Теории большого взрыва» показала возлюбленного-миллиардера Звезда «Теории большого взрыва» показала возлюбленного-миллиардера

Кейли Куоко впервые вышла в свет с новым бойфрендом.

Звезда Звезда "Теории большого взрыва" закрутила роман с коллегой

Кейли Куоко закрутила новый роман после недавнего расставания с мужем Райаном Свитингом.

Звезда сериала «Теория большого взрыва» рассталась с мужем Звезда сериала «Теория большого взрыва» рассталась с мужем

Кейли Куоко разводится с теннисистом Райаном Свитингом.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх