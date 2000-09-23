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Раздел: Культура  
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Селену Гомес заподозрили в уколах ботокса

Селену Гомес заподозрили в уколах ботокса Поклонников смутила внешность звезды.

Недавно Селена Гомес появилась на Неделе моды в Нью-Йорке, а затем на концерте Джей Ло в Лас-Вегасе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

После обнародования снимка в Сети, пользователи решили, что 26-летняя певица начала колоть ботокс и поэтому стала практически на себя не похожа.

«Она похожа на Дженис Дикинсон», «Без пластики не обошлось», «Селена? Что она с собой сделала? », - написали фанаты.

Другие же обратили внимание не на внешние изменения звезды, а на то, как она улыбается. Поклонники посчитали, что Селена только пытается выглядеть счастливой, но на самом деле продолжает страдать от депрессии.

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«У нее лицо, что она на самом деле не хочет быть здесь».

Селену Гомес заподозрили в уколах ботокса
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 Теги: Селена Гомес, ботокс

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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