Раздел: Культура
Селену Гомес заподозрили в уколах ботокса
Поклонников смутила внешность звезды.
Недавно Селена Гомес появилась на Неделе моды в Нью-Йорке, а затем на концерте Джей Ло в Лас-Вегасе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
После обнародования снимка в Сети, пользователи решили, что 26-летняя певица начала колоть ботокс и поэтому стала практически на себя не похожа.
«Она похожа на Дженис Дикинсон», «Без пластики не обошлось», «Селена? Что она с собой сделала? », - написали фанаты.
Другие же обратили внимание не на внешние изменения звезды, а на то, как она улыбается. Поклонники посчитали, что Селена только пытается выглядеть счастливой, но на самом деле продолжает страдать от депрессии.
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«У нее лицо, что она на самом деле не хочет быть здесь».
Недавно Селена Гомес появилась на Неделе моды в Нью-Йорке, а затем на концерте Джей Ло в Лас-Вегасе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
После обнародования снимка в Сети, пользователи решили, что 26-летняя певица начала колоть ботокс и поэтому стала практически на себя не похожа.
«Она похожа на Дженис Дикинсон», «Без пластики не обошлось», «Селена? Что она с собой сделала? », - написали фанаты.
Другие же обратили внимание не на внешние изменения звезды, а на то, как она улыбается. Поклонники посчитали, что Селена только пытается выглядеть счастливой, но на самом деле продолжает страдать от депрессии.
Читайте также: Актриса из популярного сериала прокомментировала его закрытие
«У нее лицо, что она на самом деле не хочет быть здесь».
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