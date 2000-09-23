Раздел: Культура
Джим Керри сыграл в своей первой постельной сцене
Ранее актер избегал подобных ролей.
В наше время откровенные сцены в кино мало кого удивят. Но если актер, который никогда не снимался в подобных эпизодах, вдруг пойдет на такое, то зрители точно будут в шоке. Так, Джим Керри неожиданно для всех появился в интимной сцене сериала «Шучу», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
9 сентября на американском канале Showtime стартовал новый трагикомедийный сериал под названием «Шучу» с Джимом Керри в главной роли. 56-летний актер предстал в образе доброго и сентиментального ведущего детского шоу Мистера Пиклза, который пытается помочь окружающим, но свои проблемы решить не в силах. Последний выпуск сериала вызвал бурные дискуссии среди зрителей.
По сценарию герой Керри приезжает в больницу, где у него происходит интимная близость с девушкой, больной онкологией.
Удивительно, но ранее отказывавшийся от подобных сцен актер все-таки согласился сняться в откровенном эпизоде. как сообщают журналисты британского портала Daily Mail, для 56-летнего актера эта эротическая сцена стала первой в карьере.
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По мнению многих поклонников, Джим Керри решил себе позволить столь смелый поступок под занавес своей карьеры. Тем более что знаменитый комик не раз говорил, что собирается в скором времени перестать сниматься в кино. Другая причина - многолетняя депрессия после самоубийства его бывшей возлюбленной, ирландского косметолога Катрионы Уайт.
В наше время откровенные сцены в кино мало кого удивят. Но если актер, который никогда не снимался в подобных эпизодах, вдруг пойдет на такое, то зрители точно будут в шоке. Так, Джим Керри неожиданно для всех появился в интимной сцене сериала «Шучу», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
9 сентября на американском канале Showtime стартовал новый трагикомедийный сериал под названием «Шучу» с Джимом Керри в главной роли. 56-летний актер предстал в образе доброго и сентиментального ведущего детского шоу Мистера Пиклза, который пытается помочь окружающим, но свои проблемы решить не в силах. Последний выпуск сериала вызвал бурные дискуссии среди зрителей.
По сценарию герой Керри приезжает в больницу, где у него происходит интимная близость с девушкой, больной онкологией.
Удивительно, но ранее отказывавшийся от подобных сцен актер все-таки согласился сняться в откровенном эпизоде. как сообщают журналисты британского портала Daily Mail, для 56-летнего актера эта эротическая сцена стала первой в карьере.
Читайте также: Селену Гомес заподозрили в уколах ботокса
По мнению многих поклонников, Джим Керри решил себе позволить столь смелый поступок под занавес своей карьеры. Тем более что знаменитый комик не раз говорил, что собирается в скором времени перестать сниматься в кино. Другая причина - многолетняя депрессия после самоубийства его бывшей возлюбленной, ирландского косметолога Катрионы Уайт.
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