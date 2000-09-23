Поклонники раскритиковали новый имидж Дэвида Бекхэма

Похожие новости по теме

На днях журналом для женщин под названием Glamour были розданы ежегодные премии «Женщины года». На праздничной церемонии чествовали спортсменок, дизайнеров, телеведущих, актрис, певиц и пр. Одной из главных наград на торжественном мероприятии была награждена модельер, бывшая участница Spice Girls, подруга жизни футболиста