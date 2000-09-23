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Раздел: Культура  
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Поклонники раскритиковали новый имидж Дэвида Бекхэма

Поклонники раскритиковали новый имидж Дэвида БекхэмаЭкс-футболист неудачно покрасил волосы.

В начале сентября поклонники 43-летнего Дэвида Бекхэма обратили внимание на то, что у него появились небольшие залысины.

Чтобы скрыть проблему, экс-футболист решился на окрашивание, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Результат не впечатлил даже самых преданных фанатов спортсмена.

Несколько недель назад папарацци удалось сфотографировать Дэвида Бекхэма во время отдыха в Майами. Бывший футболист по-прежнему находится в прекрасной форме. Однако его шевелюра в последнее время заметно поредела. Знаменитости даже пришлось коротко подстричься. Новая прическа не решила всех проблем, и Дэвид, вспомнив молодость, покрасился.

На днях Бекхэм прибыл на пресс-мероприятие в Гонконг, чтобы поддержать страховую компанию, амбассадором которой он является. В ходе этой встречи отец четверых детей и продемонстрировал свою новую прическу.

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Теперь волосы Дэвида приобрели рыжеватый оттенок, который многим показался слишком уж неестественным. К тому же шевелюра спортсмена выглядела неожиданно густой. Некоторые фанаты Дэвида Бекхэма даже предположили, что он сделал пересадку волос.

Поклонники раскритиковали новый имидж Дэвида Бекхэма
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 Теги: Дэвид Бекхэм, новый имидж

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Сегодня, 12:00 » Автор: Ирина Шевченко
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