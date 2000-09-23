Раздел: Культура
Украинская "девушка Бонда" покрасовалась в стильном платье с вышивкой
Образ Куриленко получился очень нежным и красивым.
38-летняя актриса Ольга Куриленко также была среди гостей гала-ужина Global Ocean, организованного княжеской четой Монако в Монте-Карло.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
На публике актриса появилась в легком васильковом платье с цветочной аппликацией и достаточно глубокой линией декольте. В ушах актрисы блестели маленькие серьги-гвоздики с бриллиантами, а в руке она держала клатч, идеально подобранный в тон наряду.
Читайте также: Тина Кароль покрасовалась в стильном платье-вышиванке
Образ Куриленко получился очень нежным и красивым. Хотя были на мероприятии и более роскошно одетые звезды.
38-летняя актриса Ольга Куриленко также была среди гостей гала-ужина Global Ocean, организованного княжеской четой Монако в Монте-Карло.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
На публике актриса появилась в легком васильковом платье с цветочной аппликацией и достаточно глубокой линией декольте. В ушах актрисы блестели маленькие серьги-гвоздики с бриллиантами, а в руке она держала клатч, идеально подобранный в тон наряду.
Читайте также: Тина Кароль покрасовалась в стильном платье-вышиванке
Образ Куриленко получился очень нежным и красивым. Хотя были на мероприятии и более роскошно одетые звезды.
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