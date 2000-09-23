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Раздел: Культура  
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Украинская "девушка Бонда" покрасовалась в стильном платье с вышивкой

Украинская "девушка Бонда" покрасовалась в стильном платье с вышивкойОбраз Куриленко получился очень нежным и красивым.

38-летняя актриса Ольга Куриленко также была среди гостей гала-ужина Global Ocean, организованного княжеской четой Монако в Монте-Карло.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

На публике актриса появилась в легком васильковом платье с цветочной аппликацией и достаточно глубокой линией декольте. В ушах актрисы блестели маленькие серьги-гвоздики с бриллиантами, а в руке она держала клатч, идеально подобранный в тон наряду.

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Образ Куриленко получился очень нежным и красивым. Хотя были на мероприятии и более роскошно одетые звезды.

Украинская "девушка Бонда" покрасовалась в стильном платье с вышивкой
Украинская "девушка Бонда" покрасовалась в стильном платье с вышивкой
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 Теги: Ольга Куриленко, яркий образ

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Сегодня, 13:36 » Автор: Ирина Шевченко
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