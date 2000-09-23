Раздел: Культура
Известную украинскую певицу заподозрили в "пластике"
Ани Лорак сильно увеличила грудь.
27 сентября Народной артистке Украины Ани Лорак, которая уже давно обосновалась в России, исполнилось 40 лет
Пока певица гастролирует по городам страны-агрессора, ее муж Мурат Налчаджиоглу развлекается, как может, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политека.
Совсем недавно его видели в обнимку с участницей конкурса «Мисс Украина Вселенная» Яной Беляевой. Интерес супруга Лорак к девушке легко объясним, так как ей всего 26 лет и она моложе своей соперницы почти на 15 лет.
Интересно, что в Instagram обе красавицы выкладывают почти идентичные фотографии, наверное, для того, чтобы Мурату еще сложнее было сделать выбор.
Ситуация с мужем должна подстегнуть Ани Лорак к каким-то действием. Ведь ей уже 40 лет и моложе она не становится. Хотя за последние десять-пятнадцать лет она основательно поработала над своей внешностью.
«К этому возрасту она уже все успела над собой сделать: была и подтяжка, и увеличение груди, различная коррекция губ, - рассказала известный стилист и дизайнер Ксения Веснина. – По сути, ей осталось сделать лишь биоревитализацию рук и шеи. Это не пластика, а уколы красоты».
С тем, что Лорак существенно увеличила грудь сложно не согласиться, достаточно просто сравнить ее фотографии до и после.
«В среднем она на все свое преображение потратила где-то от 20 до 30 тыс. долларов», - сообщила нам Веснина.
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Но видно артистке придется и дальше раскошеливаться, чтобы иметь возможность конкурировать с более молодыми соперницами. Ведь многие из них даже еще ни разу не рожали, а у Лорак, как известно, есть 7-летняя дочь София.
27 сентября Народной артистке Украины Ани Лорак, которая уже давно обосновалась в России, исполнилось 40 лет
Пока певица гастролирует по городам страны-агрессора, ее муж Мурат Налчаджиоглу развлекается, как может, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политека.
Совсем недавно его видели в обнимку с участницей конкурса «Мисс Украина Вселенная» Яной Беляевой. Интерес супруга Лорак к девушке легко объясним, так как ей всего 26 лет и она моложе своей соперницы почти на 15 лет.
Интересно, что в Instagram обе красавицы выкладывают почти идентичные фотографии, наверное, для того, чтобы Мурату еще сложнее было сделать выбор.
Ситуация с мужем должна подстегнуть Ани Лорак к каким-то действием. Ведь ей уже 40 лет и моложе она не становится. Хотя за последние десять-пятнадцать лет она основательно поработала над своей внешностью.
«К этому возрасту она уже все успела над собой сделать: была и подтяжка, и увеличение груди, различная коррекция губ, - рассказала известный стилист и дизайнер Ксения Веснина. – По сути, ей осталось сделать лишь биоревитализацию рук и шеи. Это не пластика, а уколы красоты».
С тем, что Лорак существенно увеличила грудь сложно не согласиться, достаточно просто сравнить ее фотографии до и после.
«В среднем она на все свое преображение потратила где-то от 20 до 30 тыс. долларов», - сообщила нам Веснина.
Читайте также: Известную украинскую певицу заподозрили в беременности
Но видно артистке придется и дальше раскошеливаться, чтобы иметь возможность конкурировать с более молодыми соперницами. Ведь многие из них даже еще ни разу не рожали, а у Лорак, как известно, есть 7-летняя дочь София.
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