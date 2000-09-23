» » Украинская певица показала, как выглядит без мейкапа
Раздел: Культура  
0

Украинская певица показала, как выглядит без мейкапа

Украинская певица показала, как выглядит без мейкапаПохоже, что за постоянным творческим процессом, звезда не успевает даже накраситься.

32-летняя Alyosha не теряет времени даром и постоянно находится в разъездах, в студии или на гастролях. И в такие творческие моменты она даже не вспоминает о дамских бьюти-прикольчиках и декоративной косметике.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.

И правильно делает, ведь даже без капли макияжа, селебрити выглядит невероятно молодой и очаровательной.

На этот раз со своей естественной красотой она с самого утра куда-то направлялась, а на ее селфи заметно, что на заднем сиденье красуется сюрприз для любимого - совместный с мужем, певцом Тарасом Тополей, портрет.

Читайте также: София Ротару показала, как выглядит без мейкапа

"Ніколи не зупинятися і не втрачати запалу!" - добавила известная исполнительница.

Украинская певица показала, как выглядит без мейкапа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Alyosha, без макияжа

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:45 » Автор: Ирина Шевченко
     51
     0

Похожие новости по теме

Украинская певица показала, как выглядит без макияжа Украинская певица показала, как выглядит без макияжа

40-летняя звезда покорила естественной красотой.

Известная украинская ведущая показала, как выглядит без мейкапа Известная украинская ведущая показала, как выглядит без мейкапа

Ольга Фреймут опубликовала фото без макияжа и в нижнем белье.

Украинская поп-звезда показала, как выглядит без мейкапа Украинская поп-звезда показала, как выглядит без мейкапа

Певица рассказала, что заболела.

София Ротару показала, как выглядит без мейкапа София Ротару показала, как выглядит без мейкапа

Певица прекрасно выглядит даже без макияжа.

Адель показала, как выглядит без мейкапа Адель показала, как выглядит без мейкапа

Певица поделилась фото без макияжа.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх