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Скандал вокруг "Мисс Украина-2018": первый комментарий Дидусенко

Скандал вокруг "Мисс Украина-2018": первый комментарий ДидусенкоДевушка подчеркнула, что не жалеет о материнстве и не скрывала своего сына.

Мисс Украина-2018 Вероника Дидусенко, впервые в истории конкурса дисквалифицированная за нарушение его условий, прокомментировала произошедшее.

На пресс-конференции Дидусенко извинилась перед участницами конкурса и организаторами за то, что не была до конца откровенной, заполняя заявку, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

«После того, как я решила участвовать (в Мисс Украина 2018), начала заполнять анкету. Шокировал пункт о детях: на улице XXI век, девушки мечтают стать победительницами конкурса красоты и ангелами Victoria's Secret, а мамы лишены этой возможности. Это больно и унизительно, дискриминация! Это противоречит здравому смыслу», - заявила дисквалифицированная победительница конкурса.

По ее словам, пункт о материнстве был вписан еще в 1951 году, сейчас же эти правила, по ее мнению, не имеют никакого смысла.

"Я хочу, чтобы женщины могли рожать и при этом самореализовывались. Я начинаю борьбу не для того, чтобы вернуть корону, а чтобы не было этих дискриминационных норм", – заявила Дидусенко.

Девушка подчеркнула, что не жалеет о материнстве и не скрывала своего сына. «Мой сын не скрывался. Instagram и Facebook - это профессиональные страницы. Фото с ребенком в ВКонтакте у моей мамы. И странно, что эта информация не стала известной ранее», – сказала она.

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Дидусенко добавила, что, несмотря на все, хочет представлять Украину на Мисс мира.
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 Теги: Мисс Украина-2018, скандал

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Сегодня, 18:03 » Автор: Ирина Шевченко
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