Раздел: Культура
Ким Кардашьян высмеяли фанаты
Поклонникам не понравился дизайн штанов.
Ким Кардашьян недавно появилась на публике в необычных змеиных брюках, которые и насмешили поклонников.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.
37-летнюю Ким Кардашьян высмеяли фанаты за нелепые змеиные брюки за 3 тысячи долларов.
Многим поклонникам не понравился дизайн штанов, а другие внимательные фолловеры заметили, что в этих брюках Ким в течение последних девяти месяцев четыре раза появлялась на различных мероприятиях.
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акже поклонники заявили, что данная модель уже вышла из моды, поскольку брюки являются частью коллекции 2000 года.
Ким Кардашьян недавно появилась на публике в необычных змеиных брюках, которые и насмешили поклонников.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.
37-летнюю Ким Кардашьян высмеяли фанаты за нелепые змеиные брюки за 3 тысячи долларов.
Многим поклонникам не понравился дизайн штанов, а другие внимательные фолловеры заметили, что в этих брюках Ким в течение последних девяти месяцев четыре раза появлялась на различных мероприятиях.
Читайте также: Фанаты заметили округлившийся животик Кортни Кардашьян
акже поклонники заявили, что данная модель уже вышла из моды, поскольку брюки являются частью коллекции 2000 года.
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