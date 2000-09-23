» » Ким Кардашьян высмеяли фанаты
Раздел: Культура  
0

Ким Кардашьян высмеяли фанаты

Ким Кардашьян высмеяли фанатыПоклонникам не понравился дизайн штанов.

Ким Кардашьян недавно появилась на публике в необычных змеиных брюках, которые и насмешили поклонников.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.

37-летнюю Ким Кардашьян высмеяли фанаты за нелепые змеиные брюки за 3 тысячи долларов.

Многим поклонникам не понравился дизайн штанов, а другие внимательные фолловеры заметили, что в этих брюках Ким в течение последних девяти месяцев четыре раза появлялась на различных мероприятиях.

Читайте также: Фанаты заметили округлившийся животик Кортни Кардашьян

акже поклонники заявили, что данная модель уже вышла из моды, поскольку брюки являются частью коллекции 2000 года.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ким Кардашьян, фанаты

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 23:12 » Автор: Едгар Букмирза
     427
     0

Похожие новости по теме

Фанаты заметили округлившийся животик Кортни Кардашьян Фанаты заметили округлившийся животик Кортни Кардашьян

Возникло подозрение, что знаменитость беременна.

Дженнифер Лопес появилась на публике в странном наряде Дженнифер Лопес появилась на публике в странном наряде

Актриса забыла надеть штаны.

Ким Кардашьян пришла на мероприятие, забыв надеть нижнее белье Ким Кардашьян пришла на мероприятие, забыв надеть нижнее белье

Кардашьян появилась на публике в коротком топе, спортивных брюках и объемной куртке.

Фанаты Ким Кардашьян беспокоятся за ее внешний вид. Фанаты Ким Кардашьян беспокоятся за ее внешний вид.

Ким Кардашьян теряет свои формы

У Ким Кардашьян плохо получается скрывать округлившийся животик У Ким Кардашьян плохо получается скрывать округлившийся животик

Ким Кардашьян ужа давно заявила о том, что ждет ребенка, только вот по внешнему виду совсем не скажешь.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх