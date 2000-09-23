Раздел: Культура
44-летняя Пенелопа Крус покорила публику летним нарядом
Актриса блистала на красной дорожке в летнем сарафане
Несмотря на окончание летнего сезона, похоже, 44-летняя брюнетка не готова расставаться с легкими нарядами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Например, не так давно голливудскую актрису заметили в белоснежных брюках, которые выгодно подчеркнули стройную фигуру звезды кинофильма «Вики Кристина Барселона». Однако темпераментная брюнетка не перестает удивлять многочисленных поклонников. Поэтому сегодня знаменитая актриса позировала в элегантном сарафане в пол бело-аметистового оттенка с оригинальным принтом. При этом глубокое декольте, длинный шлейф и многочисленные объемные воланы выгодно акцентировали внимание на стройной фигуре популярной испанки.
При этом Пенелопа Крус дополнила романтичный образ, используя туфли серебристого цвета на высоких шпильках. Примечательно, что звезда телеэкранов не стала использовать яркий макияж, однако отдала предпочтение бронзеру и помаде нюдового орехового оттенка. Кстати, как пишет storinka.com.ua, знаменитая испанка не отказалась от аксессуаров. Поэтому продемонстрировала сногсшибательное кольцо из белого золота, декорированное огромным аметистом. Стоит отметить, что голливудская актриса стала почетной гостьей ежегодной торжественной церемонии «Personality Of The Year», которая проходила в Королевском театре Мадрида.
Читайте также: Пенелопа Крус восхитила стильным нарядом
Кстати, на светском мероприятии присутствовало немало представителей киноиндустрии и шоу-бизнеса. Также очевидцы рассказали, что американо-мексиканская актриса Сальма Хайек блистала в элегантном платье в пол черного цвета. Кстати, сейчас Пенелопа Крус участвует в съемках нового кинофильма. Но, несмотря на то, что знаменитая брюнетка не раскрывает всех подробностей, испанка нередко посещает разнообразные вечеринки, на которых демонстрирует сногсшибательные наряды.
Несмотря на окончание летнего сезона, похоже, 44-летняя брюнетка не готова расставаться с легкими нарядами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Например, не так давно голливудскую актрису заметили в белоснежных брюках, которые выгодно подчеркнули стройную фигуру звезды кинофильма «Вики Кристина Барселона». Однако темпераментная брюнетка не перестает удивлять многочисленных поклонников. Поэтому сегодня знаменитая актриса позировала в элегантном сарафане в пол бело-аметистового оттенка с оригинальным принтом. При этом глубокое декольте, длинный шлейф и многочисленные объемные воланы выгодно акцентировали внимание на стройной фигуре популярной испанки.
При этом Пенелопа Крус дополнила романтичный образ, используя туфли серебристого цвета на высоких шпильках. Примечательно, что звезда телеэкранов не стала использовать яркий макияж, однако отдала предпочтение бронзеру и помаде нюдового орехового оттенка. Кстати, как пишет storinka.com.ua, знаменитая испанка не отказалась от аксессуаров. Поэтому продемонстрировала сногсшибательное кольцо из белого золота, декорированное огромным аметистом. Стоит отметить, что голливудская актриса стала почетной гостьей ежегодной торжественной церемонии «Personality Of The Year», которая проходила в Королевском театре Мадрида.
Читайте также: Пенелопа Крус восхитила стильным нарядом
Кстати, на светском мероприятии присутствовало немало представителей киноиндустрии и шоу-бизнеса. Также очевидцы рассказали, что американо-мексиканская актриса Сальма Хайек блистала в элегантном платье в пол черного цвета. Кстати, сейчас Пенелопа Крус участвует в съемках нового кинофильма. Но, несмотря на то, что знаменитая брюнетка не раскрывает всех подробностей, испанка нередко посещает разнообразные вечеринки, на которых демонстрирует сногсшибательные наряды.
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