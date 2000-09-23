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44-летняя Пенелопа Крус покорила публику летним нарядом

44-летняя Пенелопа Крус покорила публику летним нарядомАктриса блистала на красной дорожке в летнем сарафане

Несмотря на окончание летнего сезона, похоже, 44-летняя брюнетка не готова расставаться с легкими нарядами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Например, не так давно голливудскую актрису заметили в белоснежных брюках, которые выгодно подчеркнули стройную фигуру звезды кинофильма «Вики Кристина Барселона». Однако темпераментная брюнетка не перестает удивлять многочисленных поклонников. Поэтому сегодня знаменитая актриса позировала в элегантном сарафане в пол бело-аметистового оттенка с оригинальным принтом. При этом глубокое декольте, длинный шлейф и многочисленные объемные воланы выгодно акцентировали внимание на стройной фигуре популярной испанки.

При этом Пенелопа Крус дополнила романтичный образ, используя туфли серебристого цвета на высоких шпильках. Примечательно, что звезда телеэкранов не стала использовать яркий макияж, однако отдала предпочтение бронзеру и помаде нюдового орехового оттенка. Кстати, как пишет storinka.com.ua, знаменитая испанка не отказалась от аксессуаров. Поэтому продемонстрировала сногсшибательное кольцо из белого золота, декорированное огромным аметистом. Стоит отметить, что голливудская актриса стала почетной гостьей ежегодной торжественной церемонии «Personality Of The Year», которая проходила в Королевском театре Мадрида.

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Кстати, на светском мероприятии присутствовало немало представителей киноиндустрии и шоу-бизнеса. Также очевидцы рассказали, что американо-мексиканская актриса Сальма Хайек блистала в элегантном платье в пол черного цвета. Кстати, сейчас Пенелопа Крус участвует в съемках нового кинофильма. Но, несмотря на то, что знаменитая брюнетка не раскрывает всех подробностей, испанка нередко посещает разнообразные вечеринки, на которых демонстрирует сногсшибательные наряды.

44-летняя Пенелопа Крус покорила публику летним нарядом
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 Теги: Пенелопа Крус, сарафан

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Сегодня, 00:30 » Автор: Татьяна Ларина
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