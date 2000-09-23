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Раздел: Культура  
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Виктория Бекхэм похвалилась стройной фигурой

Виктория Бекхэм похвалилась стройной фигуройВ сети появилась информация о том, что 44-летняя супруга британского футболиста ожидает пятого малыша.

Папарацци неоднократно заставали Викторию Бекхэм в нарядах свободного кроя, которые тщательно скрывали фигуру знаменитости, а близкие друзья влюбленных рассказали, что Дэвид и бывшая «перчика» сами сообщили об интересном положении экс-певицы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Примечательно, что пока звезда сцены и ее муж не подтвердили данную информацию, однако многие поклонники уже поздравили многодетных родителей. Стоит отметить, что сегодня популярная британка развеяла мифы, продемонстрировав сногсшибательную фигуру.

По информации западных изданий, длинноногая брюнетка посетила светскую вечеринку, которая прошла во французской столице. При этом бывшая участница легендарного поп-коллектива «Spice Girls» позировала в классических брюках-палаццо актуального лимонного оттенка со стрелками, а также полупрозрачной блузе молочного цвета. Кстати, несмотря на модный тренд, многодетная мать не стала отказываться от нижнего белья, поэтому надела бежевый бюстгальтер. Примечательно, что Виктория не упускает возможность похвастаться обувью на высоких шпильках. Однако поклонники предполагают, что брюнетка не хочет оглашать беременность, поэтому продолжает вести привычный образ жизни, и следовать собственному стилю.

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Но, как пишет storinka.com.ua, во время ожидания предыдущих малышей звезда сцены также тщательно скрывала интересное положение. Примечательно, что в 1999 году Виктория и Дэвид официально вступили в брак. Кстати, торжественная церемония проходила в церкви, ведь влюбленные не побоялись обвенчаться. Однако позже стало известно, что брюнетка пошла под венец, будучи на втором месяце беременности первенцем.

Виктория Бекхэм похвалилась стройной фигурой
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 Теги: Виктория Бекхэм, фигура

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Сегодня, 02:27 » Автор: Татьяна Ларина
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