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Раздел: Культура  
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Иракли Макацария сделал откровенное признание

Иракли Макацария сделал откровенное признаниеИракли Макацария открыл в себе новые возможности

Знаменитый продюсер и один из самых желанных холостяков современного шоу-бизнеса Иракли Макацария признался поклонникам, что участие в хореографическом проекте «Танцы со звездами» в корне изменило его жизнь, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

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Он разместил фотографии, на которых запечатлен во время выступления на одном из последних эфиров и пояснил: «Каждый раз, когда смотрю на эти фотографии, удивляюсь, это действительно я? Всегда приятно открывать в себе новые возможности. И в итоге осознавать, что границы на самом деле существуют только в нашем сознании».

Иракли Макацария сделал откровенное признание
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 Теги: Танцы со звездами, Иракли Макацария

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Сегодня, 05:26 » Автор: Татьяна Ларина
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