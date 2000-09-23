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Слава Каминская удивила смешным фото с Дашей Астафьевой

Слава Каминская удивила смешным фото с Дашей АстафьевойПевица разместила веселый снимок в соцсети

Солистка группы НЕАНГЕЛЫ Cлава Каминская поделилась со своими подписчиками забавным снимком, на котором она позирует в компании народного артиста Украины Павла Зиброва и певицы Даши Астафьевой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Слава забавно подписала снимок, проводя аналогию со знаменитым фильмом "Ангелы Чарли", подразумевая, что они с Дарьей и Павлом Зибровым похожи на главных героев киноленты:

"Ангелы Чарли, которых вы заслужили", – подписала снимок певица.

Подписчики Славы активно начали комментировать снимок: "Зібров крутий!", "Девчонки такие классные и чувство юмора отменное. Зибров шикарен, ему нет равных. Самый настоящий МУЖЧИНА", "Ну обалденные", "Ну трио замечательное", – написали они в комментариях.

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Отметим, что на фото артисты снимаются в новой украинской комедии "Продюсер", которая выйдет в прокат осенью 2019 года.

Слава Каминская удивила смешным фото с Дашей Астафьевой
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Сегодня, 07:33 » Автор: Татьяна Ларина
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