Раздел: Культура
Слава Каминская удивила смешным фото с Дашей Астафьевой
Певица разместила веселый снимок в соцсети
Солистка группы НЕАНГЕЛЫ Cлава Каминская поделилась со своими подписчиками забавным снимком, на котором она позирует в компании народного артиста Украины Павла Зиброва и певицы Даши Астафьевой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Слава забавно подписала снимок, проводя аналогию со знаменитым фильмом "Ангелы Чарли", подразумевая, что они с Дарьей и Павлом Зибровым похожи на главных героев киноленты:
"Ангелы Чарли, которых вы заслужили", – подписала снимок певица.
Подписчики Славы активно начали комментировать снимок: "Зібров крутий!", "Девчонки такие классные и чувство юмора отменное. Зибров шикарен, ему нет равных. Самый настоящий МУЖЧИНА", "Ну обалденные", "Ну трио замечательное", – написали они в комментариях.
Читайте также: Слава Каминская "засветила" снимок из душа
Отметим, что на фото артисты снимаются в новой украинской комедии "Продюсер", которая выйдет в прокат осенью 2019 года.
Солистка группы НЕАНГЕЛЫ Cлава Каминская поделилась со своими подписчиками забавным снимком, на котором она позирует в компании народного артиста Украины Павла Зиброва и певицы Даши Астафьевой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Слава забавно подписала снимок, проводя аналогию со знаменитым фильмом "Ангелы Чарли", подразумевая, что они с Дарьей и Павлом Зибровым похожи на главных героев киноленты:
"Ангелы Чарли, которых вы заслужили", – подписала снимок певица.
Подписчики Славы активно начали комментировать снимок: "Зібров крутий!", "Девчонки такие классные и чувство юмора отменное. Зибров шикарен, ему нет равных. Самый настоящий МУЖЧИНА", "Ну обалденные", "Ну трио замечательное", – написали они в комментариях.
Читайте также: Слава Каминская "засветила" снимок из душа
Отметим, что на фото артисты снимаются в новой украинской комедии "Продюсер", которая выйдет в прокат осенью 2019 года.
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