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Раздел: Культура  
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Звезда "Игры престолов" сильно изменилась

Звезда "Игры престолов" сильно измениласьЭмилия Кларк сделала короткую стрижку.

В последнее время звезда "Игры престолов" совершает эксперименты над своей внешностью.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на marieclaire.

Вслед за татуировкой в честь сериала 31-летняя Эмилия Кларк решила изменить еще кое-что в своей внешности. Звезда сделала стрижку пикси и рассказала, что на это ее вдохновили Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу.

Кстати, именно похожие прически носили Питт и Пэлтроу, когда встречались с 1994 по 1997 годы.

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Почему вдруг Эмилия решила последовать их примеру, можно только догадываться, однако мнение ее поклонников разделилось. Одни пришли в восторг, а вот другие новый имидж звезды не оценили и отметили, что прическа ее сильно состарила.

Звезда "Игры престолов" сильно изменилась
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 Теги: Эмилия Кларк, новый имидж

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Сегодня, 12:10 » Автор: Ирина Шевченко
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