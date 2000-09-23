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Раздел: Культура  
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Знаменитая модель впечатлила формами в ярком мини-платье из перьев

Знаменитая модель впечатлила формами в ярком мини-платье из перьевРози Хантингтон-Уайтли удивила оригинальным нарядом.

Британская модель Рози Хантингтон-Уайтли не перестает нас удивлять своим внешним видом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

На днях девушка посетила YouTube cocktail party в рамках Парижской недели моды. На мероприятие модель пришла в миниатюрном алом платье из перьев и в босоножках в тон на высоких каблуках.

В руках Рози держала маленький клатч с бахромой цвета металлик. Ее волосы были собраны в красивую вечернюю прическу, на глазах был макияж с блестящими тенями, а в ушах - маленькие золотые серьги-кольца.

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Модель выглядела невероятно свежей, стройной и очень сексуальной.

Знаменитая модель впечатлила формами в ярком мини-платье из перьев
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 Теги: Рози Хантингтон-Уайтли, яркий наряд

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Сегодня, 14:52 » Автор: Ирина Шевченко
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