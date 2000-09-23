Раздел: Культура
Знаменитая модель впечатлила формами в ярком мини-платье из перьев
Рози Хантингтон-Уайтли удивила оригинальным нарядом.
Британская модель Рози Хантингтон-Уайтли не перестает нас удивлять своим внешним видом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
На днях девушка посетила YouTube cocktail party в рамках Парижской недели моды. На мероприятие модель пришла в миниатюрном алом платье из перьев и в босоножках в тон на высоких каблуках.
В руках Рози держала маленький клатч с бахромой цвета металлик. Ее волосы были собраны в красивую вечернюю прическу, на глазах был макияж с блестящими тенями, а в ушах - маленькие золотые серьги-кольца.
Читайте также: Экс-ведущая "Орла и Решки" удивила формами в ярком платье
Модель выглядела невероятно свежей, стройной и очень сексуальной.
Британская модель Рози Хантингтон-Уайтли не перестает нас удивлять своим внешним видом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
На днях девушка посетила YouTube cocktail party в рамках Парижской недели моды. На мероприятие модель пришла в миниатюрном алом платье из перьев и в босоножках в тон на высоких каблуках.
В руках Рози держала маленький клатч с бахромой цвета металлик. Ее волосы были собраны в красивую вечернюю прическу, на глазах был макияж с блестящими тенями, а в ушах - маленькие золотые серьги-кольца.
Читайте также: Экс-ведущая "Орла и Решки" удивила формами в ярком платье
Модель выглядела невероятно свежей, стройной и очень сексуальной.
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