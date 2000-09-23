Раздел: Культура
Звезда "50 оттенков серого" забыла надеть нижнее белье
Дакота Джонсон пришла на премьеру фильма без бюстгальтера.
Голливудская актриса 28-летняя Дакота Джонсон порадовала поклонников откровенным образом на красной дорожке в Нью-Йорке.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Звезда "50 оттенков серого" появилась на премьере ленты с ее участием "Ничего хорошего в гостинице "Эль Рояль".
Джонсон привлекла внимание смелым черным платьем в горошек. Свою грудь продемонстрировала с помощью глубокого декольте, не одев бюстгальтера.
Читайте также: Знаменитая голливудская актриса "забыла" надеть нижнее белье
Образ знаменитость дополнила белыми босоножками на шпильке и массивными серьгами. На красной дорожке Дакота сфотографировалась вместе с коллегой по картине Синтией Эриво, которая выбрала длинное черное платье в блестках.
Голливудская актриса 28-летняя Дакота Джонсон порадовала поклонников откровенным образом на красной дорожке в Нью-Йорке.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Звезда "50 оттенков серого" появилась на премьере ленты с ее участием "Ничего хорошего в гостинице "Эль Рояль".
Джонсон привлекла внимание смелым черным платьем в горошек. Свою грудь продемонстрировала с помощью глубокого декольте, не одев бюстгальтера.
Читайте также: Знаменитая голливудская актриса "забыла" надеть нижнее белье
Образ знаменитость дополнила белыми босоножками на шпильке и массивными серьгами. На красной дорожке Дакота сфотографировалась вместе с коллегой по картине Синтией Эриво, которая выбрала длинное черное платье в блестках.
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