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Раздел: Культура  
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Звезда "50 оттенков серого" забыла надеть нижнее белье

Звезда "50 оттенков серого" забыла надеть нижнее бельеДакота Джонсон пришла на премьеру фильма без бюстгальтера.

Голливудская актриса 28-летняя Дакота Джонсон порадовала поклонников откровенным образом на красной дорожке в Нью-Йорке.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

Звезда "50 оттенков серого" появилась на премьере ленты с ее участием "Ничего хорошего в гостинице "Эль Рояль".

Джонсон привлекла внимание смелым черным платьем в горошек. Свою грудь продемонстрировала с помощью глубокого декольте, не одев бюстгальтера.

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Образ знаменитость дополнила белыми босоножками на шпильке и массивными серьгами. На красной дорожке Дакота сфотографировалась вместе с коллегой по картине Синтией Эриво, которая выбрала длинное черное платье в блестках.

Звезда "50 оттенков серого" забыла надеть нижнее белье
Звезда "50 оттенков серого" забыла надеть нижнее белье
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 Теги: Дакота Джонсон, откровенное платье

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Сегодня, 15:13 » Автор: Ирина Шевченко
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