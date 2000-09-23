Раздел: Культура
Томная поза Златы Огневич понравилась многим мужчинам
Звезда позировала в ярком наряде.
Злата Огневич примерила красный модный костюм.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
«Що там осінь?» - спросила у своих подписчиков Злата Огневич.
Этот пост исполнительница сопроводила своей фотографией. На снимке Злата, одетая в красный брючный костюм, позирует сидя на стуле посреди парка.
Читайте также: Поклонники искупали в комплиментах необычный образ Златы Огневич
Подписчики осыпали свою любимицу комплиментами.
Злата Огневич примерила красный модный костюм.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
«Що там осінь?» - спросила у своих подписчиков Злата Огневич.
Этот пост исполнительница сопроводила своей фотографией. На снимке Злата, одетая в красный брючный костюм, позирует сидя на стуле посреди парка.
Читайте также: Поклонники искупали в комплиментах необычный образ Златы Огневич
Подписчики осыпали свою любимицу комплиментами.
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