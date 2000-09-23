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Раздел: Культура  
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Томная поза Златы Огневич понравилась многим мужчинам

Томная поза Златы Огневич понравилась многим мужчинамЗвезда позировала в ярком наряде.

Злата Огневич примерила красный модный костюм.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

«Що там осінь?» - спросила у своих подписчиков Злата Огневич.

Этот пост исполнительница сопроводила своей фотографией. На снимке Злата, одетая в красный брючный костюм, позирует сидя на стуле посреди парка.

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Подписчики осыпали свою любимицу комплиментами.

Томная поза Златы Огневич понравилась многим мужчинам
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 Теги: Злата Огневич, яркий образ

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Сегодня, 16:43 » Автор: Ирина Шевченко
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