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Раздел: Культура  
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Мелания Трамп вышла на публику в нежном розовом платье

Мелания Трамп вышла на публику в нежном розовом платьеМелания Трамп выступила в ООН

Мелания Трамп, которая не так давно появилась в элегантном синем плаще, выступила с речью на 73-й Генеральной Ассамблеи ООН, которая открылась в Нью-Йорке, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

По такому случаю супруга американского президента надела нежное пудровое платье австралийского дизайнера Sсаnlan Тhеоdorе, идеально подчеркнувшее ее фигуру. А дополнением к образу стали туфли-лодочки со змеиным принтом от Сhristian Lоubоutin и нежный макияж.

Напомним, ранее в элегантном образе на одном из мероприятий появилась королева Летиция. Представительница монаршего семейства надела брюки в полоску и белую блузку от Hugo Boss, которые сидели на ней идеально.

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А тем временем стилисты назвали главные тренды в макияже на предстоящий сезон. Модницам рекомендуется отказаться от ярких теней, сделав ставку на естественную красоту и натуральность.

Мелания Трамп вышла на публику в нежном розовом платье
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 Теги: Мелания Трамп, платье

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Сегодня, 19:26 » Автор: Татьяна Ларина
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