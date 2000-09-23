Раздел: Культура
Ирина Шейк снялась для обложки модного глянца без макияжа
Модель показала естественную красоту
Знаменитая 32-летняя модель Ирина Шейк снялась в фотосессии для обложки турецкого глянцевого журнала Vogue, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Об этом сообщается на сайте журнала. Звезда мира моды появится на страницах октябрьского выпуска Vogue в скромном стиле.
Читайте также: Ирина Шейк снялась для обложки модного журнала
Автором фото стал турецкий фотограф Кунейт Акеролу. На обложке Ирина Шейк позирует в теплом свитере с высокой горловиной. Что интересно, супермодель выглядит очень естественно и элегантно почти без макияжа.
Знаменитая 32-летняя модель Ирина Шейк снялась в фотосессии для обложки турецкого глянцевого журнала Vogue, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Об этом сообщается на сайте журнала. Звезда мира моды появится на страницах октябрьского выпуска Vogue в скромном стиле.
Читайте также: Ирина Шейк снялась для обложки модного журнала
Автором фото стал турецкий фотограф Кунейт Акеролу. На обложке Ирина Шейк позирует в теплом свитере с высокой горловиной. Что интересно, супермодель выглядит очень естественно и элегантно почти без макияжа.
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