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Ирина Шейк снялась для обложки модного глянца без макияжа

Ирина Шейк снялась для обложки модного глянца без макияжа

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Ирина Шейк снялась для обложки модного журнала Обложку французского выпуска ELLE на этот раз украсила всемирно известная супермодель Ирина Шейк.

Ирина Шейк снялась для обложки журнала без макияжа Ирина Шейк является одной из немногих моделей, которая выступает за естественную красоту.