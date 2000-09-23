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Раздел: Культура  
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Ева Лонгория познакомила Викторию Бекхэм со своим сыном

Ева Лонгория познакомила Викторию Бекхэм со своим сыномЕва наконец-то познакомила малыша со своей подругой, знаменитой британской дизайнером Викторией Бекхэм.

Трогательное фото с Евой и ее сыном опубликовала Виктория Бекхэм на своей странице в Instagram. Актриса посетила обед в честь выхода новой коллекции Виктории Бекхэм со своим маленьким сыном, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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"Наконец мы встретились с Санти! Я просто влюблена! Целую Еву и Пепе. Люблю вас обоих и безумно за вас счастлива", – написала Виктория Бекхэм.

Ева Лонгория познакомила Викторию Бекхэм со своим сыном
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 Теги: Ева Лонгория, Виктория Бекхэм

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Сегодня, 22:20 » Автор: Татьяна Ларина
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