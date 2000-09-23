Кендалл Дженнер и Белла Хадид показались на публике без нижнего белья

У девушек одинаковый стиль одежды



Модели Белла Хадид и Кендалл Дженнер давно поддерживают дружеские отношения, пишет интернет-издание



Они часто участвуют в одних модных показах и вместе путешествуют по разным странам. Перед очередным выходом на подиум девушки немножко развлеклись и позволили себе алкоголь в откровенных платьях.



Специальный закрытая ужин с участием звезд модной индустрии и дизайнеров состоялся в Париже. Поскольку там сейчас проходит Неделя моды, дизайнеры представляют свои новые роскошные коллекции и устраивают шумные празднования. В преддверии показа бренда Off-White Вирджила вместе с брендом Nike, Кендалл и Белла стали звездами вечеринки в сексуальных образах.



Невооруженным глазом можно увидеть, что у девушек есть одинаковый стиль одежды и даже приоритеты в проявлении сексуальности. Следовательно, Белла Хадид надела платье кораллового цвета от Emilio Pucci, которая отличилась воротником с пайетками, миди-длиной и длинными рукавами. Для светского выхода 21-летняя звезда решила пренебречь бюстгальтером и надела платье без него.



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Кендалл Дженнер в свою очередь надела соблазнительное платье от Alexandre Vauthier кирпичного кроя, которое имело асимметричный крой и одно обнаженное плечо. Под наряд модель также не надела верхнее белье. Двое подруг также добавили к своим образам стильные босоножки на каблуке и маленькие сумочки. Они наслаждались общением с другими звездами и пили игристое вино.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Модели Белла Хадид и Кендалл Дженнер давно поддерживают дружеские отношения, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua Они часто участвуют в одних модных показах и вместе путешествуют по разным странам. Перед очередным выходом на подиум девушки немножко развлеклись и позволили себе алкоголь в откровенных платьях.Специальный закрытая ужин с участием звезд модной индустрии и дизайнеров состоялся в Париже. Поскольку там сейчас проходит Неделя моды, дизайнеры представляют свои новые роскошные коллекции и устраивают шумные празднования. В преддверии показа бренда Off-White Вирджила вместе с брендом Nike, Кендалл и Белла стали звездами вечеринки в сексуальных образах.Невооруженным глазом можно увидеть, что у девушек есть одинаковый стиль одежды и даже приоритеты в проявлении сексуальности. Следовательно, Белла Хадид надела платье кораллового цвета от Emilio Pucci, которая отличилась воротником с пайетками, миди-длиной и длинными рукавами. Для светского выхода 21-летняя звезда решила пренебречь бюстгальтером и надела платье без него.Кендалл Дженнер в свою очередь надела соблазнительное платье от Alexandre Vauthier кирпичного кроя, которое имело асимметричный крой и одно обнаженное плечо. Под наряд модель также не надела верхнее белье. Двое подруг также добавили к своим образам стильные босоножки на каблуке и маленькие сумочки. Они наслаждались общением с другими звездами и пили игристое вино.





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