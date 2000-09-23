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Раздел: Культура  
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Кендалл Дженнер и Белла Хадид показались на публике без нижнего белья

Кендалл Дженнер и Белла Хадид показались на публике без нижнего бельяУ девушек одинаковый стиль одежды

Модели Белла Хадид и Кендалл Дженнер давно поддерживают дружеские отношения, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Они часто участвуют в одних модных показах и вместе путешествуют по разным странам. Перед очередным выходом на подиум девушки немножко развлеклись и позволили себе алкоголь в откровенных платьях.

Специальный закрытая ужин с участием звезд модной индустрии и дизайнеров состоялся в Париже. Поскольку там сейчас проходит Неделя моды, дизайнеры представляют свои новые роскошные коллекции и устраивают шумные празднования. В преддверии показа бренда Off-White Вирджила вместе с брендом Nike, Кендалл и Белла стали звездами вечеринки в сексуальных образах.

Невооруженным глазом можно увидеть, что у девушек есть одинаковый стиль одежды и даже приоритеты в проявлении сексуальности. Следовательно, Белла Хадид надела платье кораллового цвета от Emilio Pucci, которая отличилась воротником с пайетками, миди-длиной и длинными рукавами. Для светского выхода 21-летняя звезда решила пренебречь бюстгальтером и надела платье без него.

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Кендалл Дженнер в свою очередь надела соблазнительное платье от Alexandre Vauthier кирпичного кроя, которое имело асимметричный крой и одно обнаженное плечо. Под наряд модель также не надела верхнее белье. Двое подруг также добавили к своим образам стильные босоножки на каблуке и маленькие сумочки. Они наслаждались общением с другими звездами и пили игристое вино.

Кендалл Дженнер и Белла Хадид показались на публике без нижнего белья
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 Теги: Белла Хадид, Кендалл Дженнер

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Сегодня, 23:06 » Автор: Татьяна Ларина
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