Раздел: Культура
Кендалл Дженнер и Белла Хадид показались на публике без нижнего белья
У девушек одинаковый стиль одежды
Модели Белла Хадид и Кендалл Дженнер давно поддерживают дружеские отношения, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Они часто участвуют в одних модных показах и вместе путешествуют по разным странам. Перед очередным выходом на подиум девушки немножко развлеклись и позволили себе алкоголь в откровенных платьях.
Специальный закрытая ужин с участием звезд модной индустрии и дизайнеров состоялся в Париже. Поскольку там сейчас проходит Неделя моды, дизайнеры представляют свои новые роскошные коллекции и устраивают шумные празднования. В преддверии показа бренда Off-White Вирджила вместе с брендом Nike, Кендалл и Белла стали звездами вечеринки в сексуальных образах.
Невооруженным глазом можно увидеть, что у девушек есть одинаковый стиль одежды и даже приоритеты в проявлении сексуальности. Следовательно, Белла Хадид надела платье кораллового цвета от Emilio Pucci, которая отличилась воротником с пайетками, миди-длиной и длинными рукавами. Для светского выхода 21-летняя звезда решила пренебречь бюстгальтером и надела платье без него.
Читайте также: Кендалл Дженнер снялась в соблазнительной рекламе новой коллекции белья
Кендалл Дженнер в свою очередь надела соблазнительное платье от Alexandre Vauthier кирпичного кроя, которое имело асимметричный крой и одно обнаженное плечо. Под наряд модель также не надела верхнее белье. Двое подруг также добавили к своим образам стильные босоножки на каблуке и маленькие сумочки. Они наслаждались общением с другими звездами и пили игристое вино.
Модели Белла Хадид и Кендалл Дженнер давно поддерживают дружеские отношения, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Они часто участвуют в одних модных показах и вместе путешествуют по разным странам. Перед очередным выходом на подиум девушки немножко развлеклись и позволили себе алкоголь в откровенных платьях.
Специальный закрытая ужин с участием звезд модной индустрии и дизайнеров состоялся в Париже. Поскольку там сейчас проходит Неделя моды, дизайнеры представляют свои новые роскошные коллекции и устраивают шумные празднования. В преддверии показа бренда Off-White Вирджила вместе с брендом Nike, Кендалл и Белла стали звездами вечеринки в сексуальных образах.
Невооруженным глазом можно увидеть, что у девушек есть одинаковый стиль одежды и даже приоритеты в проявлении сексуальности. Следовательно, Белла Хадид надела платье кораллового цвета от Emilio Pucci, которая отличилась воротником с пайетками, миди-длиной и длинными рукавами. Для светского выхода 21-летняя звезда решила пренебречь бюстгальтером и надела платье без него.
Читайте также: Кендалл Дженнер снялась в соблазнительной рекламе новой коллекции белья
Кендалл Дженнер в свою очередь надела соблазнительное платье от Alexandre Vauthier кирпичного кроя, которое имело асимметричный крой и одно обнаженное плечо. Под наряд модель также не надела верхнее белье. Двое подруг также добавили к своим образам стильные босоножки на каблуке и маленькие сумочки. Они наслаждались общением с другими звездами и пили игристое вино.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
75
0
Также советуем посмотреть
- Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
- Колективні претензії на минуле
- Смешные фотки, в которых нет смысла искать логику
- Медицина в бюджете-2019: главные показатели
- Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки
- В ООН Порошенко атакував Росію
- За карту без Крыма: в Житомире забросали дымовыми шашками кафе
- Избирательная компания: стартовый выстрел прозвучал
- На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
- Угорці встромили ніж у нашу спину
- Смешные СМС от людей, у которых ирония «в крови»
- «Л/ДНР» приходит в упадок
- Принц Уильям забавно потроллил свою невысыпающуюся жену
- Как выжить вопреки указаниям Кремля
- «Я – революция»: дизайнер из «ЛНР» насмешила странной коллекцией
- Дело Скрипалей: россияне врать не умеют
- Гиркин подтвердил планы Пушилина по убийству Захарченко
- В ряде городов Донетчины появилась вода
- Увеличение пенсионного возраста в России высмеяли меткой карикатурой
- Виступ Порошенка був жорстким по відношенню до Росії
- В ГПСУ проверяют информацию по видео с венгерскими паспортами
- В Украине совсем не старые руководители
- Российский «Сбербанк» насмешил нелепой рекламой
- КП Вода Донбасса рассказала о ситуации в Макеевке
- Почему идут атаки на НАБУ
- Боевики на Донбассе устроили новые секретные базы, - разведка
- Если устанет: королеве Британии подарили руку-автомат
- Россия можно назвать «Винни Пухом»
- В МВД заявили о раскрытии ряда дел по нападениям на активистов
- ВСУ на Донбассе отбили атаку ДРГ боевиков
Оставьте свой комментарий