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Раздел: Культура  
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Арнольд Шварценеггер собрался посетить Украину

Арнольд Шварценеггер собрался посетить Украину Легендарный актер и экс-губернатор Лос-Анджелеса приедет в Украину в октябре.

Легендарный голливудский киноактер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер в следующем месяце впервые прилетит в Киев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ЛIГА.Новости.

13 октября Шварценеггер будет выступать во Дворце спорта на большом бизнес-форуме.

О том, что знаменитый актер приедет в Украину стало известно два месяца назад - об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко, который разговаривал со Шварцнеггером по телефону и пригласил его в гости.

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15 сентября в Киев приезжал лидер британской рок-группы U-2 Боно. Музыкант и общественный деятель выступил на 15 ежегодной встрече YES – Ялтинской европейской стратегии.
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 Теги: Шварценеггер, Украина

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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