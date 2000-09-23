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Раздел: Культура  
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Брэд Питт составил завещание

Брэд Питт составил завещание Доступ в фонд дети актера получат после его смерти.

Голливудский актер Брэд Питт решил заблаговременно позаботиться о своих наследниках, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Погляд.

Актер собирается создать трастовый фонд в 250 000 000 долларов.

Оказывается, 54-летний Питт не хочет, чтобы его деньгами распоряжалась бывшая жена Анджелина Джоли.

Доступ в фонд дети актера получат после его смерти.

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Питт поделит деньги поровну между своими детьми - Паксом, Мэддоксом, Шайло, Захарой, Ноксом и Вивьен. В завещание не включены другие родственники. Все средства хорошо защищены.
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 Теги: Брэд Питт, завещание

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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