Раздел: Культура
Известная модель рассказала о своей фобии
Наоми Кэмпбелл поделилась личными подробностями.
Супермодель Наоми Кэмпбелл, вероятно, страдает гермофобией - страхом заразиться микробами при контакте с другим человеком или предметом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
В частности, в одном из последних перелетов Наоми очень странно вела себя на борту самолета. Зайдя в салон, она начала судорожно вытирать все вокруг влажными салфетками. Затем модель вытащила из сумки полотенце и накрыла им свое кресло. Ее лицо при этом было закрыто медицинской маской.
По словам Райан, Наоми начала вести себя подобным образом уже некоторое время назад, она постоянно боится грязных поверхностей, особенно в самолете.
«Отправляясь в аэропорт, она надевает маску. Все сиденья выстилает салфетками, если считает, что оно недостаточно чистое. Я понимаю, самолеты могут быть очень грязными», - сочувствует коллеге Райан.
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Также Дестини отметила, что Кэмпбелл благодаря ароматическим маслам, всегда вкусно пахнет.
Супермодель Наоми Кэмпбелл, вероятно, страдает гермофобией - страхом заразиться микробами при контакте с другим человеком или предметом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
В частности, в одном из последних перелетов Наоми очень странно вела себя на борту самолета. Зайдя в салон, она начала судорожно вытирать все вокруг влажными салфетками. Затем модель вытащила из сумки полотенце и накрыла им свое кресло. Ее лицо при этом было закрыто медицинской маской.
По словам Райан, Наоми начала вести себя подобным образом уже некоторое время назад, она постоянно боится грязных поверхностей, особенно в самолете.
«Отправляясь в аэропорт, она надевает маску. Все сиденья выстилает салфетками, если считает, что оно недостаточно чистое. Я понимаю, самолеты могут быть очень грязными», - сочувствует коллеге Райан.
Читайте также: Брэд Питт составил завещание
Также Дестини отметила, что Кэмпбелл благодаря ароматическим маслам, всегда вкусно пахнет.
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