Раздел: Культура
Селин Дион сообщила о серьезных изменениях в творческой жизни
Певица не будет выступать в Лас-Вегасе.
Селин Дион, отпраздновав свое 50-летие, решила, что для неё настало время перемен. На днях певица озадачила поклонников сообщением о том, что вскоре прекратит выступления в Лас-Вегасе. Таким образом Дион завершает почти 20-летний период в своей жизни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
«Я испытываю сейчас смешанные чувства. Лас-Вегас давно стал моим домом, а выступления в зале Colosseum, в казино Ceasars Palace, составляли значительную часть моей жизни на протяжении 18 лет. Для меня это был незабываемый и волнующий опыт, и я бесконечно благодарна моим поклонникам, которые все еще рвутся меня послушать после стольких лет. Каждое из оставшихся шоу в Вегасе будет для меня особенным», - призналась Селин.
Дион объявила, что не собирается продлевать свой контракт, который заканчивается в этом году. Однако сидеть без дела она не собирается. Певица призналась, что намерена переключиться на работу в студии. «Я предвкушаю сейчас, как буду записывать новые песни», - сказала она.
Известие о том, что звезда намерена завершить свой ангажемент в Вегасе, стало абсолютным сюрпризом для фанатов певицы: даже самые серьезные события и проблемы со здоровьем раньше не могли остановить Селин. Она нашла силы выйти на сцену всего через несколько месяцев после смерти своего обожаемого супруга Рене Анжелила.
И вскоре после серьезной операции, перенесенной в нынешнем году (это было хирургическое вмешательство, которое спасло Дион от угрозы потери слуха), она снова появилась перед зрителями.
Впрочем, скучать «в отставке» Селин не придется. Помимо запланированной работы в студии, Дион необходимо заботиться о своих близнецах от покойного мужа - семилетних Нельсоне и Эдди. Что же касается старшего сына певицы, 17-летнего Рене-Чарльза, то он уже считает себя самостоятельным.
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В этом году молодой человек дебютировал как исполнитель, представив три композиции, и они занимали первые места в «чартах». В одной из своих песен Рене-Чарльз не упустил возможности заявить, что унаследовал музыкальные способности от матери.
Селин Дион, отпраздновав свое 50-летие, решила, что для неё настало время перемен. На днях певица озадачила поклонников сообщением о том, что вскоре прекратит выступления в Лас-Вегасе. Таким образом Дион завершает почти 20-летний период в своей жизни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
«Я испытываю сейчас смешанные чувства. Лас-Вегас давно стал моим домом, а выступления в зале Colosseum, в казино Ceasars Palace, составляли значительную часть моей жизни на протяжении 18 лет. Для меня это был незабываемый и волнующий опыт, и я бесконечно благодарна моим поклонникам, которые все еще рвутся меня послушать после стольких лет. Каждое из оставшихся шоу в Вегасе будет для меня особенным», - призналась Селин.
Дион объявила, что не собирается продлевать свой контракт, который заканчивается в этом году. Однако сидеть без дела она не собирается. Певица призналась, что намерена переключиться на работу в студии. «Я предвкушаю сейчас, как буду записывать новые песни», - сказала она.
Известие о том, что звезда намерена завершить свой ангажемент в Вегасе, стало абсолютным сюрпризом для фанатов певицы: даже самые серьезные события и проблемы со здоровьем раньше не могли остановить Селин. Она нашла силы выйти на сцену всего через несколько месяцев после смерти своего обожаемого супруга Рене Анжелила.
И вскоре после серьезной операции, перенесенной в нынешнем году (это было хирургическое вмешательство, которое спасло Дион от угрозы потери слуха), она снова появилась перед зрителями.
Впрочем, скучать «в отставке» Селин не придется. Помимо запланированной работы в студии, Дион необходимо заботиться о своих близнецах от покойного мужа - семилетних Нельсоне и Эдди. Что же касается старшего сына певицы, 17-летнего Рене-Чарльза, то он уже считает себя самостоятельным.
Читайте также: Известная модель рассказала о своей фобии
В этом году молодой человек дебютировал как исполнитель, представив три композиции, и они занимали первые места в «чартах». В одной из своих песен Рене-Чарльз не упустил возможности заявить, что унаследовал музыкальные способности от матери.
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