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Раздел: Культура  
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Настю Каменских на новом фото сравнили с Галкиным

Настю Каменских на новом фото сравнили с ГалкинымЗвезда снялась для известных журналов.

Украинская певица Настя Каменских, которая оконфузилась в ванной, опубликовала в Instagram образцы обложек со своим изображением для журналов Pink и "Отдохни", передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Сегодня вышло сразу две обложки и два моих больших интервью. Обязательно почитайте, рассказала очень много всего интересного", – написала звезда под снимками.

Большинству подписчиков Насти Каменских фотографии понравились, однако нашлись и хейтеры. К примеру, несколько юзеров отметили, что артистка на фото для обложки Pink "совсем не похожа на себя" и выглядит "как Максим Галкин".

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"Простите за сравнение ... не хочу вас обидеть ... но у меня почему-то возникла ассоциация (при взгляде на это ваше фото) с российским комиком Максимом Галкиным", – написала подписчица под ником larisa.usik.
Настю Каменских на новом фото сравнили с Галкиным
Настю Каменских на новом фото сравнили с Галкиным
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 Теги: Настя Каменских, Отдохни, Пинк, фото

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Сегодня, 10:00 » Автор: Алена Шимко
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