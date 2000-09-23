Украинская певица рассказала о переломном моменте в жизни

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Вчера певица отпраздновала свой 34 День рождения и этот день стал для нее незабываемым.

Телеведущая рассказала, почему не смотрит новые серии проекта. Жанна, 18 марта вы отпраздновали 38-летие. К этому возрасту ваши жизненные ценности каким-то образом изменились? Что сейчас для вас в приоритете - карьера, популярность, семья?