Раздел: Культура
Украинская певица рассказала о переломном моменте в жизни
Сегодня украинская певица TAYANNA празднует день рождения.
Популярная артистка в интервью рассказала о создании хитов, воспитании сына и переломном моменте в своей жизни, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лайм.
- Ваш жизненный путь мог бы легко стать основой для сценария какого-то голливудского фильма. Оглядываясь на прошлое, не думали, что именно все эти неудачи сделали вас такой, какая вы сейчас?
- Согласна с вами. Моя жизнь в определенной степени готовый сценарий к фильму. Я даже мечтаю написать книгу, которая будет называться «33», так как именно когда мне исполнилось 33 года у меня все наладилось. Сейчас я уже дошла до той стадии, когда мне в жизни абсолютно нравится, я счастлива и гармонична. За то, что было всегда говорю: «Спасибо!», Ведь это определенный жизненный опыт.
- А что для вас лично стало таким переломным моментом?
- Можно десять раз наступить на те же грабли так и не поняв, что это не твой путь. У меня таких моментов самом деле было три и уже на третий я поняла, что именно я не так делаю. Я не хочу вдаваться в подробности, какие именно это были моменты, чтобы снова их эмоционально не переживать, но самый переломный - это развод с мужем, потому что я осталась одна с ребенком. Это, пожалуй, была последняя капля и очень сильный такой удар психологический и душевный. Но сын мне помог. Однажды ночью я проснулась, посмотрела на него и поняла, что он не заслуживает моей слабости. Он заслуживает того, чтобы я была сильной и жила с ним счастливой жизнью, а не жаловалась на себя. Именно это меня вдохновило снова начать верить в себя и идти дальше своим путем.
- А чем еще вас сын учит, кроме того чтобы быть сильной?
- Даниэль учит смотреть на жизнь легко, владеть моментом, отдыхать и просто наблюдать без суеты за тем, что происходит вокруг.
- А какие у вас есть общие любимые занятия?
- Сына приучаю вместе со мной просыпаться на рассвете, заниматься медитацией на солнце, делать зарядку. Вместе бегаем. Недавно подарила ему велосипед, на нем катается, а я за ним.
- А склонность к музыке проявляет?
- Он любит играть на барабанах. Когда приходит ко мне на репетицию, то сразу забирает палочки у барабанщика и что-то наигрывает, выстукивает. Пианино не любит. Нравится еще гитара.
- А вообще хотели бы, чтобы он продолжил вашу музыкальную дело?
- Если он будет желание, почему бы нет? Он хорошо поет и хорошо танцует. У него очень хорошее чувство ритма, чувствует музыку, быстро запоминает мелодии.
- Совместное песню с сыном не планируете записать?
- Честно, не думала об этом (улыбается).
- А как с отцом сына, вы общаетесь?
- Сейчас мы с ним дружим, общаемся. Трудными были первые два года, но мы все равно общались, потому что я хочу, чтобы мой ребенок знал, что у нее есть отец и что он принимает участие в его воспитании. Сейчас мы все-таки нашли общий язык, потому что поняли, что спокойствие сына для нас важнее, чем наши образы.
- Каким вы видите своего идеального мужчину?
- Точно знаю, что он должен быть энергетически сильнее меня и обязательно старше. Со мной всю жизнь знакомятся моложе. Мой муж был моложе меня на восемь лет, представляете? После этого я сказала себе, что детский сад закрыт. Я хочу мужчину, который в первую очередь будет меня учить, вдохновлять на развитие, который будет со мной и в счастье, и в горе, будет поддерживать, ругать, если я что-то не так делаю. И я точно знаю, что такое где-то есть, должно быть, не зря же я его жду 34 года (смеется).
-Можете выделить три основных правила, которые лично вы поняли после 30?
- Первое правило - не создавать себе иллюзий, что кто-то сделает тебя счастливым. Счастливым ты можешь сделать себя только сам. Второе правило - никогда не привязываться к человеку, потому что, как я уже говорила, мы приходим в этот мир сами и идем отсюда также сами. Третье правило - относиться к каждому дню, как к последнему дню в своей жизни. Вот так его и жить. Если тебе лень, подумай, вдруг завтра что-то произойдет и ты не сможешь. Поэтому нужно всегда проживать свой день, как последний.
Читайте также: Украинская певица рассказала, как ее звали в Россию
- Какие практики вам позволяют так легко срийматы любые ситуации?
- С медитацией и йогой я не очень дружу. Я когда-то занималась йогой и сказать, что я люблю это - то нет. Но есть разные практики энергетические, медитации различные к которым я так же иногда обращаюсь.
Популярная артистка в интервью рассказала о создании хитов, воспитании сына и переломном моменте в своей жизни, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лайм.
- Ваш жизненный путь мог бы легко стать основой для сценария какого-то голливудского фильма. Оглядываясь на прошлое, не думали, что именно все эти неудачи сделали вас такой, какая вы сейчас?
- Согласна с вами. Моя жизнь в определенной степени готовый сценарий к фильму. Я даже мечтаю написать книгу, которая будет называться «33», так как именно когда мне исполнилось 33 года у меня все наладилось. Сейчас я уже дошла до той стадии, когда мне в жизни абсолютно нравится, я счастлива и гармонична. За то, что было всегда говорю: «Спасибо!», Ведь это определенный жизненный опыт.
- А что для вас лично стало таким переломным моментом?
- Можно десять раз наступить на те же грабли так и не поняв, что это не твой путь. У меня таких моментов самом деле было три и уже на третий я поняла, что именно я не так делаю. Я не хочу вдаваться в подробности, какие именно это были моменты, чтобы снова их эмоционально не переживать, но самый переломный - это развод с мужем, потому что я осталась одна с ребенком. Это, пожалуй, была последняя капля и очень сильный такой удар психологический и душевный. Но сын мне помог. Однажды ночью я проснулась, посмотрела на него и поняла, что он не заслуживает моей слабости. Он заслуживает того, чтобы я была сильной и жила с ним счастливой жизнью, а не жаловалась на себя. Именно это меня вдохновило снова начать верить в себя и идти дальше своим путем.
- А чем еще вас сын учит, кроме того чтобы быть сильной?
- Даниэль учит смотреть на жизнь легко, владеть моментом, отдыхать и просто наблюдать без суеты за тем, что происходит вокруг.
- А какие у вас есть общие любимые занятия?
- Сына приучаю вместе со мной просыпаться на рассвете, заниматься медитацией на солнце, делать зарядку. Вместе бегаем. Недавно подарила ему велосипед, на нем катается, а я за ним.
- А склонность к музыке проявляет?
- Он любит играть на барабанах. Когда приходит ко мне на репетицию, то сразу забирает палочки у барабанщика и что-то наигрывает, выстукивает. Пианино не любит. Нравится еще гитара.
- А вообще хотели бы, чтобы он продолжил вашу музыкальную дело?
- Если он будет желание, почему бы нет? Он хорошо поет и хорошо танцует. У него очень хорошее чувство ритма, чувствует музыку, быстро запоминает мелодии.
- Совместное песню с сыном не планируете записать?
- Честно, не думала об этом (улыбается).
- А как с отцом сына, вы общаетесь?
- Сейчас мы с ним дружим, общаемся. Трудными были первые два года, но мы все равно общались, потому что я хочу, чтобы мой ребенок знал, что у нее есть отец и что он принимает участие в его воспитании. Сейчас мы все-таки нашли общий язык, потому что поняли, что спокойствие сына для нас важнее, чем наши образы.
- Каким вы видите своего идеального мужчину?
- Точно знаю, что он должен быть энергетически сильнее меня и обязательно старше. Со мной всю жизнь знакомятся моложе. Мой муж был моложе меня на восемь лет, представляете? После этого я сказала себе, что детский сад закрыт. Я хочу мужчину, который в первую очередь будет меня учить, вдохновлять на развитие, который будет со мной и в счастье, и в горе, будет поддерживать, ругать, если я что-то не так делаю. И я точно знаю, что такое где-то есть, должно быть, не зря же я его жду 34 года (смеется).
-Можете выделить три основных правила, которые лично вы поняли после 30?
- Первое правило - не создавать себе иллюзий, что кто-то сделает тебя счастливым. Счастливым ты можешь сделать себя только сам. Второе правило - никогда не привязываться к человеку, потому что, как я уже говорила, мы приходим в этот мир сами и идем отсюда также сами. Третье правило - относиться к каждому дню, как к последнему дню в своей жизни. Вот так его и жить. Если тебе лень, подумай, вдруг завтра что-то произойдет и ты не сможешь. Поэтому нужно всегда проживать свой день, как последний.
Читайте также: Украинская певица рассказала, как ее звали в Россию
- Какие практики вам позволяют так легко срийматы любые ситуации?
- С медитацией и йогой я не очень дружу. Я когда-то занималась йогой и сказать, что я люблю это - то нет. Но есть разные практики энергетические, медитации различные к которым я так же иногда обращаюсь.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
890
0
Также советуем посмотреть
- "Ты меня любишь?": забавные анекдоты о прелестях семейной жизни
- "Добби свободен": в Сети шутят над снятием электронного браслета с Насирова
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба"
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
- Насирову разрешили снять электронный браслет
- Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
- Колективні претензії на минуле
- Смешные фотки, в которых нет смысла искать логику
- Медицина в бюджете-2019: главные показатели
- Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки
- В ООН Порошенко атакував Росію
- За карту без Крыма: в Житомире забросали дымовыми шашками кафе
- Избирательная компания: стартовый выстрел прозвучал
- На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
- Угорці встромили ніж у нашу спину
- Смешные СМС от людей, у которых ирония «в крови»
- «Л/ДНР» приходит в упадок
- Принц Уильям забавно потроллил свою невысыпающуюся жену
- Как выжить вопреки указаниям Кремля
- «Я – революция»: дизайнер из «ЛНР» насмешила странной коллекцией
- Дело Скрипалей: россияне врать не умеют
- Гиркин подтвердил планы Пушилина по убийству Захарченко
- В ряде городов Донетчины появилась вода
- Увеличение пенсионного возраста в России высмеяли меткой карикатурой
- Виступ Порошенка був жорстким по відношенню до Росії
- В ГПСУ проверяют информацию по видео с венгерскими паспортами
- В Украине совсем не старые руководители
- Российский «Сбербанк» насмешил нелепой рекламой
- КП Вода Донбасса рассказала о ситуации в Макеевке
Оставьте свой комментарий