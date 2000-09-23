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Украинская певица рассказала о переломном моменте в жизни

Украинская певица рассказала о переломном моменте в жизниСегодня украинская певица TAYANNA празднует день рождения.

Популярная артистка в интервью рассказала о создании хитов, воспитании сына и переломном моменте в своей жизни, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лайм.

- Ваш жизненный путь мог бы легко стать основой для сценария какого-то голливудского фильма. Оглядываясь на прошлое, не думали, что именно все эти неудачи сделали вас такой, какая вы сейчас?

- Согласна с вами. Моя жизнь в определенной степени готовый сценарий к фильму. Я даже мечтаю написать книгу, которая будет называться «33», так как именно когда мне исполнилось 33 года у меня все наладилось. Сейчас я уже дошла до той стадии, когда мне в жизни абсолютно нравится, я счастлива и гармонична. За то, что было всегда говорю: «Спасибо!», Ведь это определенный жизненный опыт.

- А что для вас лично стало таким переломным моментом?

- Можно десять раз наступить на те же грабли так и не поняв, что это не твой путь. У меня таких моментов самом деле было три и уже на третий я поняла, что именно я не так делаю. Я не хочу вдаваться в подробности, какие именно это были моменты, чтобы снова их эмоционально не переживать, но самый переломный - это развод с мужем, потому что я осталась одна с ребенком. Это, пожалуй, была последняя капля и очень сильный такой удар психологический и душевный. Но сын мне помог. Однажды ночью я проснулась, посмотрела на него и поняла, что он не заслуживает моей слабости. Он заслуживает того, чтобы я была сильной и жила с ним счастливой жизнью, а не жаловалась на себя. Именно это меня вдохновило снова начать верить в себя и идти дальше своим путем.

- А чем еще вас сын учит, кроме того чтобы быть сильной?

- Даниэль учит смотреть на жизнь легко, владеть моментом, отдыхать и просто наблюдать без суеты за тем, что происходит вокруг.

- А какие у вас есть общие любимые занятия?

- Сына приучаю вместе со мной просыпаться на рассвете, заниматься медитацией на солнце, делать зарядку. Вместе бегаем. Недавно подарила ему велосипед, на нем катается, а я за ним.

- А склонность к музыке проявляет?

- Он любит играть на барабанах. Когда приходит ко мне на репетицию, то сразу забирает палочки у барабанщика и что-то наигрывает, выстукивает. Пианино не любит. Нравится еще гитара.

- А вообще хотели бы, чтобы он продолжил вашу музыкальную дело?

- Если он будет желание, почему бы нет? Он хорошо поет и хорошо танцует. У него очень хорошее чувство ритма, чувствует музыку, быстро запоминает мелодии.

- Совместное песню с сыном не планируете записать?

- Честно, не думала об этом (улыбается).

- А как с отцом сына, вы общаетесь?

- Сейчас мы с ним дружим, общаемся. Трудными были первые два года, но мы все равно общались, потому что я хочу, чтобы мой ребенок знал, что у нее есть отец и что он принимает участие в его воспитании. Сейчас мы все-таки нашли общий язык, потому что поняли, что спокойствие сына для нас важнее, чем наши образы.

- Каким вы видите своего идеального мужчину?

- Точно знаю, что он должен быть энергетически сильнее меня и обязательно старше. Со мной всю жизнь знакомятся моложе. Мой муж был моложе меня на восемь лет, представляете? После этого я сказала себе, что детский сад закрыт. Я хочу мужчину, который в первую очередь будет меня учить, вдохновлять на развитие, который будет со мной и в счастье, и в горе, будет поддерживать, ругать, если я что-то не так делаю. И я точно знаю, что такое где-то есть, должно быть, не зря же я его жду 34 года (смеется).

-Можете выделить три основных правила, которые лично вы поняли после 30?

- Первое правило - не создавать себе иллюзий, что кто-то сделает тебя счастливым. Счастливым ты можешь сделать себя только сам. Второе правило - никогда не привязываться к человеку, потому что, как я уже говорила, мы приходим в этот мир сами и идем отсюда также сами. Третье правило - относиться к каждому дню, как к последнему дню в своей жизни. Вот так его и жить. Если тебе лень, подумай, вдруг завтра что-то произойдет и ты не сможешь. Поэтому нужно всегда проживать свой день, как последний.

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- Какие практики вам позволяют так легко срийматы любые ситуации?

- С медитацией и йогой я не очень дружу. Я когда-то занималась йогой и сказать, что я люблю это - то нет. Но есть разные практики энергетические, медитации различные к которым я так же иногда обращаюсь.
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 Теги: TAYANNA, интервью

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Сегодня, 13:16 » Автор: Алена Шимко
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