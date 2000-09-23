Раздел: Культура
Настя Каменских напугала фанатов постаревшим видом
Певицу раскритиковали за внешний вид.
Популярную украинскую певицу Настю Каменских раскритиковали фанаты за неудачный внешний вид во время поездки в Соединенные Штаты. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
"Я только что имела фантастическое интервью с Натальей Чеидж. Счастлива быть здесь и разговаривать про Peligroso. Спасибо", - сказала Каменских.
Обратим внимание, что пользователи сети раскритиковали Каменских из-за неудачного снимка, считая, что она на нем выглядит "очень взрослой".
"Каменских такая старая уже", - сказала пользователь Дарья Дива.
"Не самая удачная фотография. Очень взрослая", - подчеркнула юзер Мария Журавлева.
Читайте также: Настя Каменских напугала фотографиями своих шрамов
"Лицо похудело очень", - сказала пользователь Таня Майская.
Популярную украинскую певицу Настю Каменских раскритиковали фанаты за неудачный внешний вид во время поездки в Соединенные Штаты. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
"Я только что имела фантастическое интервью с Натальей Чеидж. Счастлива быть здесь и разговаривать про Peligroso. Спасибо", - сказала Каменских.
Обратим внимание, что пользователи сети раскритиковали Каменских из-за неудачного снимка, считая, что она на нем выглядит "очень взрослой".
"Каменских такая старая уже", - сказала пользователь Дарья Дива.
"Не самая удачная фотография. Очень взрослая", - подчеркнула юзер Мария Журавлева.
Читайте также: Настя Каменских напугала фотографиями своих шрамов
"Лицо похудело очень", - сказала пользователь Таня Майская.
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