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Раздел: Культура  
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Настя Каменских напугала фанатов постаревшим видом

Настя Каменских напугала фанатов постаревшим видомПевицу раскритиковали за внешний вид.

Популярную украинскую певицу Настю Каменских раскритиковали фанаты за неудачный внешний вид во время поездки в Соединенные Штаты. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

"Я только что имела фантастическое интервью с Натальей Чеидж. Счастлива быть здесь и разговаривать про Peligroso. Спасибо", - сказала Каменских.

Обратим внимание, что пользователи сети раскритиковали Каменских из-за неудачного снимка, считая, что она на нем выглядит "очень взрослой".

"Каменских такая старая уже", - сказала пользователь Дарья Дива.

"Не самая удачная фотография. Очень взрослая", - подчеркнула юзер Мария Журавлева.

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"Лицо похудело очень", - сказала пользователь Таня Майская.
Настя Каменских напугала фанатов постаревшим видом
Настя Каменских напугала фанатов постаревшим видом
Настя Каменских напугала фанатов постаревшим видом
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 Теги: Настя Каменских, фото, критика

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Сегодня, 15:12 » Автор: Алена Шимко
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