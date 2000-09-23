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Раздел: Культура  
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Анджелина Джоли изменилась до неузнаваемости

Анджелина Джоли изменилась до неузнаваемостиАктриса поразила внешним видом.

На днях папарацци сфотографировали 43-летнюю Анджелину на съемочной площадке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости-N.

Сейчас актриса снимается в фантастическом фильме «Come Away», пишет Апостроф.

В проекте Джоли исполняет главную роль. Экс-возлюбленная Брэда Питта была замечена в парике из светлых волос и старомодном наряде.

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Действие фильма основано на романе Джеймса Скотта «На содержании». Драма станет приквелом сказок "Питер Пэн" и "Алиса в стране чудес".
Анджелина Джоли изменилась до неузнаваемости
Анджелина Джоли изменилась до неузнаваемости
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 Теги: Анджелина Джоли, изменилась

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Сегодня, 16:56 » Автор: Алена Шимко
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