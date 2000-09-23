Раздел: Культура
Анджелина Джоли изменилась до неузнаваемости
Актриса поразила внешним видом.
На днях папарацци сфотографировали 43-летнюю Анджелину на съемочной площадке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости-N.
Сейчас актриса снимается в фантастическом фильме «Come Away», пишет Апостроф.
В проекте Джоли исполняет главную роль. Экс-возлюбленная Брэда Питта была замечена в парике из светлых волос и старомодном наряде.
Читайте также: Анджелина Джоли похудела до неузнаваемости
Действие фильма основано на романе Джеймса Скотта «На содержании». Драма станет приквелом сказок "Питер Пэн" и "Алиса в стране чудес".
На днях папарацци сфотографировали 43-летнюю Анджелину на съемочной площадке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости-N.
Сейчас актриса снимается в фантастическом фильме «Come Away», пишет Апостроф.
В проекте Джоли исполняет главную роль. Экс-возлюбленная Брэда Питта была замечена в парике из светлых волос и старомодном наряде.
Читайте также: Анджелина Джоли похудела до неузнаваемости
Действие фильма основано на романе Джеймса Скотта «На содержании». Драма станет приквелом сказок "Питер Пэн" и "Алиса в стране чудес".
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