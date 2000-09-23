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Пол Маккартни написал детскую книгу

Пол Маккартни написал детскую книгу Это вторая книга легендарного певца в жанре детской литературы.

Знаменитый фронтмен легендарной группы The Beatles Пол Маккартни написал детскую книгу, которая называется "Hey Grandude" ( "Эй, дедушка-чувак").

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Маккартни рассказал, что такое необычное название придумал один из его восьми внуков, когда обратился к нему с фразой "дедушка-чувак". Звезда надеется, что эту книгу будут читать бабушки и дедушки своим внукам перед сном.

Отметим, что это вторая книга легендарного певца в жанре детской литературы. В 2005 году в соавторстве с английским детским писателем Филиппом Ардой Пол презентовал произведение "Высоко в облаках: городской пушистый хвост".

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Новая книга появится в продаже в сентябре 2019 года. Автором рисунков в книге стала художница Кэтрин Дерст.




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 Теги: Пол Маккартни, книга

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Сегодня, 20:08 » Автор: Едгар Букмирза
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