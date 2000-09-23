Раздел: Культура
В Сети появились фото 19-летней Мэрилин Монро
Коллекция будет выставлена на аукционе.
Фотосессию для 19-летней Мэрилин Монро сделал в 1946 году талантливый фотограф Ричард К. Миллер. Однако, тогда он еще не знал, что его модель Норма Джин Дохерти в конечном итоге станет одной из самых известных женщин в мире.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Boredpanda.
Уже позже Ричард так прокомментировал фотосессию с тогда брюнеткой Нормой: "она была просто сладкой, привлекательной девушкой с большими амбициями".
Вся его коллекция, стоимостью примерно от 60 000 до 80 000 долларов США, будет выставлена на аукционе в Санта-Монике 7 октября.
Читайте также: В Сети появились ранее неопубликованные снимки Мэрилин Монро. Фото
Одной из важнейших аукционованих фотографий была Мэрилин, сделанная в день ее первой свадьбы.
Фотосессию для 19-летней Мэрилин Монро сделал в 1946 году талантливый фотограф Ричард К. Миллер. Однако, тогда он еще не знал, что его модель Норма Джин Дохерти в конечном итоге станет одной из самых известных женщин в мире.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Boredpanda.
Уже позже Ричард так прокомментировал фотосессию с тогда брюнеткой Нормой: "она была просто сладкой, привлекательной девушкой с большими амбициями".
Вся его коллекция, стоимостью примерно от 60 000 до 80 000 долларов США, будет выставлена на аукционе в Санта-Монике 7 октября.
Читайте также: В Сети появились ранее неопубликованные снимки Мэрилин Монро. Фото
Одной из важнейших аукционованих фотографий была Мэрилин, сделанная в день ее первой свадьбы.
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