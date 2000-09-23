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Раздел: Культура  
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В Сети появились фото 19-летней Мэрилин Монро

В Сети появились фото 19-летней Мэрилин МонроКоллекция будет выставлена на аукционе.

Фотосессию для 19-летней Мэрилин Монро сделал в 1946 году талантливый фотограф Ричард К. Миллер. Однако, тогда он еще не знал, что его модель Норма Джин Дохерти в конечном итоге станет одной из самых известных женщин в мире.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Boredpanda.

Уже позже Ричард так прокомментировал фотосессию с тогда брюнеткой Нормой: "она была просто сладкой, привлекательной девушкой с большими амбициями".

Вся его коллекция, стоимостью примерно от 60 000 до 80 000 долларов США, будет выставлена на аукционе в Санта-Монике 7 октября.

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Одной из важнейших аукционованих фотографий была Мэрилин, сделанная в день ее первой свадьбы.

В Сети появились фото 19-летней Мэрилин Монро
В Сети появились фото 19-летней Мэрилин Монро


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 Теги: Сеть, Мэрилин Монро

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Сегодня, 21:40 » Автор: Едгар Букмирза
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