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Раздел: Культура  
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Ники Минаж подтвердила слухи о романе с гонщиком

Ники Минаж подтвердила слухи о романе с гонщикомНики Минаж закрутила роман с ловеласом Льюисом Хэмилтоном.

Эпатажная певица Ники Минаж все же встречается с четырехкратный чемпион мира по гонкам Льюисом Хэмилтоном.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

В западных СМИ от начала сентября говорят, что 35-летняя Ники Минаж закрутила роман с ловеласом Льюисом Хэмилтоном. Слухи спровоцировало их появление на вечеринке в Нью-Йорке, которую организовал бренд Tommy Hilfiger после презентации новой коллекции на Неделе моды.

Тогда певица и гонщик не отходили друг от друга на протяжении всего светского мероприятия, после чего вместе покинули вечеринку. На своей странице в Instagram Льюис Хэмилтон показал милые кадры совместного выхода из Ники Минаж, чем еще больше подогрел слухи о романе.

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Но прошло 2 недели и Ники Минаж тоже решила похвастаться общим фото, подтвердив информацию об отношениях с британским гонщиком. Звезда опубликовала фотографию, на которой она сидит с пилотом команды Mercedes на квадроцикле. Пара покаталась по пустыне в Дубае. За рулем конечно же был Льюис Хэмилтон, который не скрывал своего восторга от развлечения.

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 Теги: Ники Минаж, гонщик

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Вчера, 22:52 » Автор: Едгар Букмирза
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