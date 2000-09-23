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Раздел: Культура  
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Francesco Russo презентовал мужскую обувь на каблуке

Francesco Russo презентовал мужскую обувь на каблуке Лицом коллекции стал Осло Грейс.

Французский бренд обуви Francesco Russo, который был основан дизайнером Франческо Руссо в 2012 году, представил первую агендерную коллекцию обуви A-Gender.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

В линейку A-Gender вошли лоферы, ботинки челси и туфли на каблуках. Лицом коллекции стал Осло Грейс, который регулярно участвует в мужских и женских показах коллекций знаменитых брендов. К примеру, парень ходил на подиуме Gucci, GCDS и Coach.

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Модели обуви представлены в широкой размерной сетке: от 35 до 45 размера. Известно, что коллекция появилась в продаже 25 сентября в физических магазинах Francesco Russo.

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 Теги: Francesco Russo, обувь на каблуке

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Вчера, 23:52 » Автор: Едгар Букмирза
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