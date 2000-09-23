Francesco Russo презентовал мужскую обувь на каблуке

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Леди Гага прикупила три пары обуви почти за 190 фунтов стерлингов.

Скандальная участница реалити-шоу "Дом 2" рассказала о предпочтениях в обуви. Как и многие девушки, Ольга Бузова любит модную обувь и, похоже, редко может устоять перед покупкой новой пары.