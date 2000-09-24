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Раздел: Культура  
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Ким Кардашьян надела экстравагантный наряд

Ким Кардашьян надела экстравагантный наряд Знаменитость заметили в плаще с принтом из долларовых купюр.

Не так давно Ким Кардашьян призналась, что носит исключительно ту одежду, которую для нее подбирают стилисты, работающие на ее мужа, рэпера Канье Уэста. В последнее время основу гардероба знаменитости составляют вещи в стиле 1990-х, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Похоже, звезда реалити вообще полюбила винтаж: на днях она была замечена в Лос-Анджелесе в плаще с принтом из долларовых купюр, который вошел в осенне-зимнюю коллекцию Jeremy Scott 2001 года.

Кардашьян дополнила и без того яркий образ ботильонами в этом же стиле и клатчем с символом американской валюты. Ким во всех смыслах выглядела очень богато.

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В таком виде мама троих детей направилась на закрытую вечеринку подруги, которая недавно продала собственную компанию за несколько миллиардов долларов. Уверены, что ни одной звездной гостье не удалось затмить Ким на этой тусовке.

Ким Кардашьян надела экстравагантный наряд
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 Теги: Ким Кардашьян, наряд

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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